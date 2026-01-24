VaiOnline
Videolina.
25 gennaio 2026 alle 00:22

Tutto lo sport isolano insieme a Luca Neri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Domenica va in onda sulla prima televisione della Sardegna la ventesima puntata del “Tg Videolina Sport”. Con Luca Neri e i suoi ospiti, dalle 21, un'ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. Spazio al Cagliari e all'analisi della sfida contro la Fiorentina, con un occhio al calciomercato e ai nuovi acquisti rossoblù. Nel basket, il commento della trasferta della Dinamo a Trieste. Ospiti in studio Valentina Caruso e Andrea Matta.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, due bacioni a Firenze

l Nello sport
Dopo il ciclone

Prove di normalità, tornano le auto sulla 195

Limitazioni sul tratto colpito dalle mareggiate: la carreggiata è stata ridotta, divieto di sorpasso 
Roberto Carta
Dopo il ciclone

Le mareggiate incubo di Cardedu

«Spariti 150 metri di spiaggia qui le onde si sono prese tutto»  
Simone Loi
L’intervista

Manager col camice: «Mi piace fare il medico di base»

Dalla guida della Asl di Olbia all’Ascot di La Maddalena 
Caterina De Roberto
la STORIA

Volontaria del 118 e infermiera,  una vita per gli altri

L’esperienza di Annalisa Mancosu,  presidente dell’Acra di Samassi 
Mariella Careddu
la tragedia

Uccise la moglie: il padre e la madre si tolgono la vita

Trovati impiccati in casa i suoceri di Federica Torzullo 
Il caso

Crans, Tajani richiama l’ambasciatore

Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana: «Provvedimento assurdo» 