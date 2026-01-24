Tutto lo sport isolano insieme a Luca Neri 

Domenica va in onda sulla prima televisione della Sardegna la ventesima puntata del “Tg Videolina Sport”. Con Luca Neri e i suoi ospiti, dalle 21, un'ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. Spazio al Cagliari e all'analisi della sfida contro la Fiorentina, con un occhio al calciomercato e ai nuovi acquisti rossoblù. Nel basket, il commento della trasferta della Dinamo a Trieste. Ospiti in studio Valentina Caruso e Andrea Matta.