«Tutto inutile se non si potenziano i mezzi pubblici» 

«Il caos era prevedibile», esordisce Michele Vacca, referente regionale dell’associazione utenti trasporto pubblico, guardando il traffico in via Roma. «Sindaco e assessore hanno esortato a usare i mezzi pubblici, ma il servizio non è stato potenziato», aggiunge. Non solo. «C'è stato anche l'annuncio di una riduzione dei costi degli abbonamenti ma ancora non c'è nessun provvedimento», dice ancora. E poi aggiunge: «Nei giorni feriali, il servizio del Ctm è accettabile ma chi inizia a lavorare molto presto o finisce tardi non può utilizzarlo ed è costretto a venire in città in auto». Ecco spiegato perché tanti non rinunciano all’auto. «Prolungare la linea QEX dentro Quartu e aumentare la frequenza a 5 minuti toglierebbe una consistente mole di traffico verso la città». E ancora: «Non aver inserito la corsia ciclabile in viale Marconi impedisce di venire a Cagliari in bici o col monopattino. Inoltre, alcune zone, come il popoloso quartiere di Truncu Is Follas è privo di trasporto pubblico, pertanto le persone sono costrette a muoversi in auto, verso Cagliari. La deviazione per le linee 9 e 19 dentro Truncu Is Follas avrebbe un costo minimo, come pure l’ingresso in aeroporto della linea 19; questo permetterebbe di raggiungere l'aeroporto e i treni senza che gli abitanti di Pirri, Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu debbano arrivare in piazza Matteotti». ( ma. mad. )

