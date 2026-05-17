Tutto in 90 minuti 

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Salvezza.
18 maggio 2026 alle 00:47

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Finale incredibile a Reggio Emilia con la vittoria del Lecce arrivata al 96’ grazie a Stulic. Sono tre punti pesantissimi che permettono alla squadra di Di Francesco di mantenere un punto di vantaggio sulla Cremonese (vincente a Udine), risultando così ancora padrona del proprio destino in vista dell’ultima gara in casa con il Genoa. Finale che ha visto il Sassuolo pareggiare (dopo aver mancato in precedenza almeno due occasioni) con Pinamonti al 38’. Poi Volpato, in pieno recupero, si è divorato la palla del possibile vantaggio emiliano. Sul rovesciamento di fronte, il gol del Lecce con Stulic che avvicina i salentini alla salvezza.

Nell’altra gara importante per la salvezza, una rete di Vardy a inizio match permette alla Cremonese di espugnare Udine e di mantenere accesa la speranza: adesso gli uomini di Giampaolo dovranno affrontare un derby infuocato con il lanciatissimo Como e attendere buone notizie da Lecce.

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