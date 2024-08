Tutto in 4 minuti al Dall’Ara: Gyasi replica al gol di Fabbian 

Bologna 1

Empoli 1

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi (37' st De Silvestri), Miranda, Moro (9' st Aebischer), Freuler, Fabbian (20' st Dallinga), Orsolini (37' st Urbanski), Castro, Karlsson (9' st Odgaard). In panchina Bagnolini, Ravaglia, Holm, Ilic, Corazza, Lykogiannis, Pobega, Iling. All. Italiano.

Empoli (3-4-2-1) : Vasquez, Goglichidze, Ismajli, Viti, Gyasi, Grassi (16' st Esposito), Henderson, Pezzella (26' st Cacace), Solbakken (22' st Pellegri), Fazzini (22' st Haas), Colombo (16' st Maleh). In panchina Seghetti, Brancolini, Marianucci, Sazonov, Ekong. All. D'Aversa (in panchina Sullo).

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti: 2' Fabbian, 4' Gyasi.

Bologna. A Fabbian risponde Gyasi: succede tutto nei primi quattro minuti, al Dall'Ara, dove la sfida tra Bologna ed Empoli finisce in parità 1-1. Se l'obiettivo del Bologna è confermarsi nella lotta per l'Europa, allora la stagione comincia di rincorsa e la squadra di Italiano dovrà cambiare passo in fretta: secondo pareggio casalingo in tre giornate. Dopo l'1-1 con l'Udinese e il 3-0 di Napoli, arriva un altro pari: a fermare Orsolini e compagni, questa volta è l'Empoli. Altro gol su calcio piazzato (dopo il rigore di Orsolini con l'Udinese) per i rossoblù, ancora senza gol su azione e al quinto incassato in tre giornate.

È invece la salvezza l'obiettivo dell'Empoli, che parte di corsa, perché dopo il colpaccio in casa della Roma, ferma anche il Bologna: con 5 punti in classifica è imbattuto dopo tre giornate, due delle quali giocate lontano dal Castellani.

Al “pronti, via!” è subito vantaggio dei padroni di casa, che conquistano un corner: batte Miranda, spizza Beukema e sul secondo palo irrompe Fabbian, perso da Viti. Il Bologna la sblocca subito, ma non ne approfitta. I problemi di solidità in fase di non possesso sono una costante di questo inizio di stagione e due giri di orologio più tardi è già 1-1: Fazzini semina Freuler e apre la difesa con la verticalizzazione per Pezzella il cui cross trova Gyasi libero di mettere palla in rete di petto a due passi dalla riga.

RIPRODUZIONE RISERVATA