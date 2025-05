«Tutto il paese aspetta Gianluca Murru per l’ultimo saluto» 

Non c’è ancora una data per celebrare le esequie di Gianluca Murru, il 36enne di Domusnovas che lo scorso giovedì ha perso la vita nel comune francese di Mentone andando a schiantarsi con la propria moto su uno scooter parcheggiato. Una tragedia che ha scosso fortemente la comunità domusnovese, la quale ora attende di porgere l’ultimo saluto al giovane cuoco appassionato di moto e surf. Un rientro della salma molto atteso (e molto costoso), al quale tanti amici, familiari e conoscenti hanno contribuito con una raccolta fondi sospesa dopo aver raggiunto oltre 24 mila euro. Intanto, a Domusnovas sono state sfatate alcune voci che collegavano insistentemente la lunga attesa all’effettuazione di un esame autoptico sul corpo del povero giovane. A detta di alcuni parenti la famiglia starebbe ultimando le pratiche per il rientro della salma. Tra gli amici più cari il dolore è insopportabile, come conferma il coetaneo Giovanni Mannu: «Scuole assieme, così come Cresima e Comunione, ancora è difficile crederci e spiegarsi come sia accaduto. La sua moto era nuova e Gianluca era prudente, anche per via di un piccolo incidente precedente». Gli amici appassionati di moto attendono di salutarlo anche con un corteo rombante. (s. f.)

