Tutto il calendario della Coppa Italia 

Avviata la preparazione in vista della nuova stagione, si avvicinano anche i primi impegni ufficiali per le squadre sarde di Serie D. Cinque quelle ai blocchi di partenza del campionato, la cui prima giornata è in programma domenica 8 settembre (i calendari saranno pubblicati tra pochi giorni).

Impegno inaugurale sarà la Coppa Italia, col preliminare in programma domenica 25 agosto: quel giorno scenderanno in campo l’Olbia, che sfiderà l’Ilvamaddalena, e il Latte Dolce, che giocherà il derby del Sassarese con l’Atletico Uri. Gare secche, chi vince passa il turno.

Poi il primo turno scatterà la domenica successiva, il primo settembre, quando la Cos se la vedrà contro la vincente fra Latte Dolce e Atletico Uri. Quindi, trascorsi due mesi, il 6 novembre andranno in scena le partite dei 32esimi di finale e il 20 novembre quelle dei sedicesimi di finale. Gli ottavi si disputeranno il 7 dicembre e i quarti di finale il 18 dicembre.

Il 12 febbraio sono in programma le gare di andata delle semifinali, il 26 febbraio i match di ritorno. Anche la finale si giocherà con la doppia sfida: gara di andata il 19 marzo, gara di ritorno il 2 aprile.

