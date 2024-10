Tutto fermo nel cantiere di Monte Pino 

Tutto fermo, cantiere chiuso e nessuna nuova impresa all’opera per il ripristino della Sp 38. A tre mesi dal sopralluogo dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu e dei vertici di Anas e amministrazione provinciale di Sassari, nel tratto crollato della Olbia Tempio, a Monte Pino, non si sono segnali di vita. Ai primi di luglio Anas aveva annunciato, davanti a Piu, che nel giro di poche settimane sarebbe stata individuata una nuova impresa per l’ultimazione dei lavori. Bisogna ricordare, in questa infinita telenovela, che Anas, ha estromesso la Italiana Costruzioni per i gravi ritardi dei lavori. Il colosso italiano delle costruzioni stradali è uscito di scena a causa delle note difficoltà finanziarie (sono saltati anche altri tre cantieri nell’Isola). L’impresa, però, ha quasi ultimato le opere che le erano state commissionate, compreso il ponte in metallo nel tratto crollato. Ora il problema è di natura legale e riguarda la verifica puntuale delle opere realizzate, prima dell’ingresso del nuovo affidatario dei lavori. A complicare il quadro c’è il contenzioso legale che si è aperto dopo l’estromissione di Italiana Costruzioni. Stando al poco che trapela dagli uffici del cantiere, sarà difficile rispettare il cronoprogramma indicato da Anas (ultimazione dei lavori entro il 30 giugno 2025) e si va verso un ulteriore probabile slittamento del ripristino. Durante l’incontro di luglio, era arrivato un preciso segnale, dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, dal vice presidente della Regione, Giuseppe Meloni e da Roberto Li Gioi (presidente Commissione Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità). Era stato chiesto ad Anas un cambio di passo deciso per uscire da una situazione di immobilità che dura ormai da 11 anni. La presidente del Comitato Monte Pino, Giuseppina Pasella, dice: «Noi abbiamo ben presenti gli impegni assunti da Anas e Provincia di Sassari, ci aspettiamo sviluppi concreti nelle prossime settimane».

