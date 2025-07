Tutto facile per Sinner 

LONDRA. IMplacabile nelle sfide con gli altri italiani (sinora 15/15 a livello Atp) Jannik Sinner supera di slancio il primo turno di Wimbledon aggiudicandosi in tre set il “derby” con Luca Nardi: dopo lo scivolone sull'erba di Halle, e il caos mediatico seguito all'improvviso divorzio dal suo preparatore e fisioterapista proprio alla vigilia dei Championships, il n.1 al mondo inizia nel migliore dei modi il suo percorso sui prati londinesi. Alla sua quinta presenza all'All England Club Sinner si impone con il punteggio di 6-4 6-3 6-0 in un'ora e 48', conquistando la vittoria n.75 in una prova dello Slam al termine di un match vinto anche col servizio: 89% punti vinti con la prima, 70% con la seconda.

Con fiducia

«Sono molto molto felice di essere qui, Wimbledon è un posto speciale per me», le parole a caldo di Sinner. «Peccato solo che a perdere sia stato un altro italiano. Dopo Halle ho lavorato molto sul servizio e oggi ha pagato. Sono soddisfatto per questo match perché non è mai semplice l primo match di un torneo, spero che mi dia fiducia per il proseguo del torneo». Nel prossimo turno Sinner sfiderà l'australiano Aleksandar Vukic, n. 93 del ranking, vincitore sul cinese di Taipei, Chun-Hsis Tseng per 6-3 6-4 4-6 7-6(5) e già battuto dall’altoatesino nei due precedenti.

Lorenzo sì, Lorenzo no

Approda al secondo turno anche Lorenzo Sonego: in un'ora e 43 minuti di gioco, il torinese, n.47 del mondo, domina 6-3 6-4 6-2 il 21enne portoghese Jaime Faria, n. 116. Buona prova per Sonego che però domani dall'altra parte della rete non troverà - come da pronostico - Lorenzo Musetti, n.7 del ranking e qui semifinalista lo scorso anno: il carrarino perde all'esordio contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.126, in 4 set (6-4 4-6 7-5 6-1) in quasi due ore e mezzo di gioco. «Non c'è molto da dire, non sentivo la palla e anche fisicamente non stavo al meglio. E con l'andare della partita, ho avuto sempre più difficoltà, è stata una brutta partita», l'amarezza di Musetti. Sono tre i precedenti tra Sonego e Basilashvili, con l'italiano che ha vinto il primo confronto (Roma 2020) e l'ultimo (San Diego 2021).

Gli altri azzurri

Delusione anche per Matteo Arnaldi, sorpreso dal granatiere olandese Botic Van de Zandschulp che lo batte in quattro set con il punteggio di 7-6(4), 7-6(5), 6-4, e per Giulio Zeppieri, sconfitto al quinto set dal giapponese Shintaro Mochizuku dopo essere stato avanti di due set (2-6 3-6 6-3 7-6 7-5). Infine, esordio vincente per Flavio Cobolli che ha superato in tre set il kazako Biebit Zhukayev con il punteggio di 6-3 7-6 (7) 6-1 in un'ora e 48’ di gioco.

Oggi in campo nel secondo turno Luciano Darderi (con la wild card britannica Arthur Fery, 461 Atp) e Mattia Bellucci, con il più attrezzato ceco Jiri Lehecka, 25 Atp.

RIPRODUZIONE RISERVATA