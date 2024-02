Tutto facile per l’Uta 2020 e il Sestu sbanca Sant’Elia 

Uta 2020 2

La Palma M.U. 0

Uta 2020 : Piroddi, Virdis, Atzeni, Mameli, Mandas (73’ Palimodde), Sartorio (83’ Carboni), Pellegrini (73’ Pibia), Licciardo, Picciau, Nonnis, Cossu (64’ Retibi). Allenatore Saba.

La Palma : Dessì, Basciu (84’ Cau), Boscu (77’ Faiferri), Cappai, Cossu (77’ Pireddu), Ladu, Mattana (64’ Baldera), Mura (86’ Puddu), Pandori, Piras, Porcu. Allenatore Spini.

Arbitro : Solinas di Cagliari.

Reti : 29’ e 67’ Sartorio.

Senza soffrire l’Uta piega il La Palma con un gol per tempo. Una vittoria importantissima per la capolista che continua l’avanzata trionfale e consolida il primato in classifica. Il primo tempo non ha regalato particolari occasioni da gol, ma le due compagini non si sono risparmiate con l’intensità. A sbloccare il punteggio è Sartorio che infila all’incrocio un destro violentissimo partito dai 25 metri. Gli ospiti provano a reagire, ma la difesa utese, seppure senza Aretino, elemento fondamentale della retroguardia, regge bene agli attacchi. Al 10’ del secondo tempo arriva la prima vera occasione per il La Palma sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Piroddi risponde presente. Al 67’ arriva la doppietta di Sartorio che salta un avversario e con un rasoterra in diagonale trafigge ancora Dessì.

