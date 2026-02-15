tutto facile per lo stintino contro il tuttavista 

Stintino 3
Tuttavista 0
Stintino
(4-4-2)
: Diaz Hernandez, Cobas, Zucchi, Achenza (1’ st Fogli), Silvetti, Arenas (46’ st Cardone), Troisi (28’ st Mancinelli), El-Missilak Tiabi, El-Khamlichi (31’ st Bombagi), Capponi, D'Amico (46’ st Billi). In panchina Perez Moiso, Mele, Sotgiu, Ciminelli. Allenatore Roberto Congiata Falchi.
Tuttavista (4-4-2) : Aquilon, Enrico Mameli, Andrea Mameli, Balde, Van Buskirks (46’ st Sedda), Bernia, Rodriguez (44’ Podda), Simone Mameli, Meite Massoma, Andrea Fronteddu (28’ st Alessandro Fronteddu), Zahnati (35’ st Bitta). In panchina Sanna, Concu. Allenatore Francesco Picconi.
Arbitro : Elena Iaria di Sassari.
Reti : pt 25’ El-Khamlichi; st 5’ D’Amico, 45’ Cobas.
Stintino. Lo Stintino cala il tris e conquista tre punti utilissimi. Padroni di casa in vantaggio al 25’ con El-Khamlichi, che trova la deviazione su passaggio di El-Missilak Tiabi. Il raddoppio arriva in apertura di ripresa con D’Amico, che da fuori area trova proprio il sette.
Conti chiusi allo scadere con Cobas, che con un tiro secco a mezz’altezza risolve un insistito batti e ribatti in area ospite e firma il definitivo 3-0. (a. bur.)
