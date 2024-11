Tutto facile per la Tharros 

Tharros 5

Villamassargia 0

Tharros (4-2-3-1) : Manzato, Fi. Orrù, Cossu (1’ st Ledda), Perilli (13’ st Mereu), Berghmans, Felipe Silva, Castangia, Cecconato, Narese (13’ st Piras), Lonis (1’ st Gianoli), Fel. Ferrari (18’ st Pintus). In panchina D’Abrosca, Simbula, Fed. Ferrari. Allenatore Lai.

Villamassargia (4-5-1) : Murgia, Melis, F. Cuccu (13’ st Floris), Fadda (1’ st Putzu), Valentino, Contu, Bratzu, Ariu (7’ pt Angioni), Lardieri (19’ st Cubadda), A. Cuccu (25’ st Lai), Orgiana. In panchina Contini, Chessa, Marteddu. Allenatore Lai.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : pt 2’ e 22’ Lonis, 34’ Fel. Ferrari, 38’ Perilli, 44’ Narese.

Note : espulso Ledda (Tharros) per doppia ammonizione al 24’ st. Ammoniti Felipe Silva, Piras, Melis, Valentino e Angioni. Recupero 1’ pt - 1’ st. Spettatori 200.

Oristano. Grazie a un superlativo primo tempo la Tharros travolge 5-0 il Villamassargia nell’anticipo del girone A di Promozione. I padroni di casa tornano alla vittoria dopo due stop di fila. L’undici biancorosso mette a segno tutte le marcature nel corso dei primi 45’ di gioco. Nella prima frazione grande protagonista Marco Lonis, autore di una doppietta. La seconda frazione, invece, offre poche emozioni, con i padroni di casa che chiudono in 10 per l’espulsione di Ledda (doppia ammonizione).

Primo tempo

La cronaca vede la Tharros partire forte e passare in vantaggio dopo soli 2’: Lonis raccoglie una palla da fuori area, calcia forte nello specchio della porta, Murgia non trattiene e la palla termina in rete. Al 9’ gli ospiti ci provano con un colpo di testa di Bratzu ma la palla termina sopra la traversa. Al 22’ il raddoppio: iniziativa di Cecconato sulla destra, cross basso verso Lonis che manda il suo destro, di precisione, sotto l’incrocio dei pali. Il tris arriva al 34’ con Felipe Ferrari che, sulla destra, si incunea in area e calcia un diagonale al volo nell’angolino più lontano. Al tabellino dei marcatori si iscrive anche capitan Perilli, bravo al 38’ a staccare in mezzo all’area e anticipare tutti di testa. Quinta rete di Narese, al 44’, con un bel pallonetto che scavalca Murgia, a conclusione di una letale ripartenza.

Secondo tempo

Nella ripresa pochissime emozioni e gioco spezzettato. Le uniche due occasioni arrivano nel finale. Al 37’ è Cecconato che calcia a botta sicura trovando la respinta di un difensore, mentre al 44’ Pintus calcia di destro dal limite e supera il portiere ospite ma è il palo a negargli la gioia della rete personale.

