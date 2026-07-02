Tutto facile per la Spagna 

Spagna 3

Austria 0

Spagna (4-1-2-3) : Unai Simón; Pedro Porro, Laporte (Pubill al 48' st), Cubarsí, Cucurella; Rodri; Baena (Ferran Torres al 26' st), Pedri (Fabián Ruiz al 48' st); Dani Olmo (Merino al 26' st), Lamine Yamal (Gavi al 30 st), Oyarzabal. In panchina Raya, Joan Garcia, Grimaldo, Eric Garcia, Marcos Llorente, Zubimendi, Yeremy Pino, Nico Williams, Víctor Muñoz, Borja Iglesias. Ct: Luis de la Fuente Castillo.

Austria (4-2-3-1) : Schlager; Danso, Posch (Prass al 30' st), Alaba, Mwene; X. Schlager (Grillitsch al 1' st), Seiwald (Chukwuemeka al 1' st); Sabitzer, Schmid (Kalajdzic al 15' st), Laimer; Gregoritsch (Arnautovic al 15' st). In panchina Wiegele, Pentz, Affengruber, Lienhart, Mwene, Friedl, Svoboda, Ljubicic, Schöpf, Wimmer. Ct: Ralf Rangnick.

Arbitro : Glenn Nyberg (Svezia).

Reti : Oyarzabal al 36' pt e al 44' st; Pedro Porro al 21' st.

Los Angeles. Non sono forse ancora effetti speciali hollywoodiani, perché là davanti manca qualcosa in fase di realizzazione. Ma il tondo 3-0 attraverso il quale la Spagna ha superato l'Austria a Los Angeles nei sedicesimi di finale rende bene l'idea dello squilibrio delle forze in campo e dei possibili scenari.

Non c’è partita

Dopo un inizio relativamente combattuto, la Roja controlla agevolmente il match, costruendo gioco e rendendo pressoché innocuo l'attacco avversario. Yamal c'è, è lui il leader - a tratti tarantolato - della squadra, il seminatore di panico nella difesa di Rangnick, ma non si legge il suo nome nel tabellino: doppietta di Oyarzabal (due volte imbeccato da Cucurella, al 36’ del primo tempo e al 44’ del secondo) e gol di Pedro Porro (al 21’ della ripresa), per una squadra compatta - che non ha ancora subito reti nel torneo - che adesso aspetta negli ottavi la vincente di Portogallo-Croazia. Allo stesso Cucurella, assoluto protagonista, è stato annullato un gol

Scenari

Gli uomini di de la Fuente, intanto, fanno capire che, per alzare la coppa a New York, ci sono anche loro. Esce mestamente l’Austria, che nulla può di fronte a un avversario nettamente superiore.

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