Tutto facile per la Roma col Bologna di Italiano 

Bologna 0

Roma 2

Bologna (3-4-3) : Ravaglia, Helland (32' st Vitik), Lucumi, Heggem, Joao Mario (21' st De Silvestri), Ferguson, Freuler, Miranda (1' st Zortea), Orsolini (32' st Cambiaghi), Castro (1' st Odgaard), Rowe. In panchina Pessina, Lykogiannis, Pobega, Moro, Sohm, Dominguez, Castaldo. All. Italiano.

Roma (3-4-2-1) : Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso (16' st Ghilardi), Celik (1' st Rensch), El Aynaoui, Cristante, Wesley, Soulè (16' st Vaz), Pisilli (48' st Ziolkowski), Malen (32' st Dybala). In panchina De Marzi, Gollini, Angelino, Tsimikas, Venturino, El Shaarawy, Zaragoza. All. Gasperini.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : nel pt 7' Malen, 46' El Aynaoui.

Bologna. Vince una Roma da applausi: per il Bologna solo fischi. Chiedeva una risposta alla squadra, Gasperini, dopo le ultime settimane ad altissima tensione e dopo l'uscita di scena di Ranieri e la promozione del tecnico a unico riferimento tecnico giallorosso, e la Roma risponde: 2-0 e annichilito il Bologna al Dall'Ara, vendicata la cocentissima eliminazione agli ottavi di Europa League. Malen segna e fa segnare, diventando il secondo acquisto di gennaio ad aver segnato di più (sale a quota 11 reti) dopo Balotelli (12). El Aynaoui con lui: gol del raddoppio, assist, incursioni e giocate da centrocampista ispirato e in grado di rompere gli equilibri.

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