Tutto facile per la Baunese, il San Vito beffato nel FInale 

Baunese 4

Bariese 0

Baunese : Falconetti, D. Moretti (75’ Fenude), Pendin, Usai, Monni, Incollu, Leite Mendes (75’ Pintus), Mattia Nieddu (65’ Canu), Mereu (71’ Carta), Marco Nieddu (83’ A. Moretti), Bonicelli. Allenatore Masia.

Bariese : Serra, Galisai, A. Vocatore, F. Lai (85’ M. Lai), Lezcano, Lobina (62’ Atzeni), Mameli, Muceli (80’ L. Vocatore), Pischedda, Semino, R. Vocatore. Allenatore Piras.

Arbitro : Cuneo di Carbonia.

Reti : 33' Mereu, 59' (r) Marco Nieddu, 65' Leite Mendes, 90' Attilio Moretti.

La consegna di una targa ricordo al portiere ospite Simone Serra, estremo difensore nerazzurro per 17 stagioni, ha preceduto il calcio d'inizio di Baunese - Bariese, finita 4-0 per i padroni di casa allenati da Mario Masia, che così mantengono la vetta della classifica. Serra protagonista anche in campo al 25', quando para un rigore al bomber Marco Nieddu. Il vantaggio nerazzurro però è nell'aria e si materializza al 33', al termine di un batti e ribatti in area concluso in rete da Sergio Mereu. Al 59' ancora rigore per la Baunese: Marco Nieddu torna sul dischetto senza paura e realizza il gol del 2-0, firmando il suo quindicesimo gol stagionale. Nel secondo tempo le reti di Leite Mendes (al 65') e di Attilio Moretti (al 90') arrotondano il punteggio finale. ( g. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA