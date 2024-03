Slavia Praga 1

Milan 3

Slavia Praga (4-2-3-1) : Staněk; Vlček (1' st Tomic), Ogbu, Zima, Zmrzlì; Holeš, Dorley; Douděra (37' st Schranz), Provod (37' st Jurasék), Wallem (25' st Zafeirīs); Chytil (8' st Jurečka). In panchina Mandous, Sirotnik; Konečnì; Pech, Ševčík, Tijani, van Buren. Allenatore Trpišovskì.

Milan (4-2-3-1) : Maignan (20' pt Sportiello); Calabria (1' st Kalulu), Gabbia, Tomori (1' st Thiaw), Hernández; Adli, Musah; Pulisic (17' st Chukwueze), Loftus-Cheek (31' st Reijnders), Leão; Giroud. In panchina Nava, Kjær, Terracciano, Bennacer, Jović, Okafor.Allenatore Pioli.

Arbitro : Glenn Nyberg (Sve).

Reti : nel pt 34' Pulisic, 36' Loftus-Cheek, 51' Leao; nel st 39' Jurasék.

Praga. Tutto facile per il Milan che rifila tre gol allo Slavia Praga vincendo 3-1, approda ai quarti di Europa League e fa un altro passo verso la finale di Dublino. Obiettivo raggiunto senza grandi difficoltà, anche perché come all'andata gioca gran parte della partita in superiorità numerica. Fino all'espulsione di Holes, al 20' del primo tempo dopo un lungo consulto al Var, ha sofferto l'aggressività dei padroni di casa, decisi a compiere l'impresa. Solo un grande intervento d'istinto di Maignan nega il gol a Chytil, una respinta con la gamba destra, dolorante per uno scontro di gioco con Vicek. Il portiere rossonero prende una botta forte dopo appena tre minuti, prova a stringere i denti ma poi - al 20' - lascia il posto a Sportiello. Oggi, giorno dei sorteggi, il Milan oltre a conoscere l'avversario dei quarti, saprà anche l'entità dell'infortunio di Maignan che effettuerà gli esami strumentali.

È l'unica nota negativa della serata, perché la gara scivola via senza patemi e, anzi, regala perle di grande calcio come il gol di Leao per il momentaneo 3-0. Episodio chiave, appunto, l'espulsione di Holes per un'entrata al limite su Calabria. Al 34' il gol che sblocca la partita è di Pulisic. Passano solo due minuti e arriva il raddoppio, Theo Hernandez scambia con Leao poi Loftus Cheek appoggia in rete. E dopo aver servito palloni al bacio ai compagni, Leao si prende le luci della ribalta nel recupero del primo tempo: destro a giro sotto l'incrocio. Una perla da fuoriclasse quella del portoghese. La ripresa non regala grandi emozioni, cala il ritmo. Allo scadere c'è spazio per il gol, inutile, dello Sparta Praga di Jurasék.

