Tutto facile per il Guspini con l’Atletico Cagliari 

Atletico Cagliari 2

Guspini 4

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Aramu; Bevere (25’ st Mereu), Biondi, E. Secci, Atzori; Usai, Montisci (18’ st Morello); Cuccu, Antinori, Tumatis; Caddeo (28’ st Ligas). In panchina Simula, Aime, Farci, Manca, Pintor, A. Secci. Allenatore Madau.

Guspini (4-3-1-2) : Fortuna; Montesuelli, Uccheddu (25’ st Pusceddu), Chessa, G. Medda; Piro, M. Medda (32’ st Garau), Cardia (40’ st Carta); Marci; Agostinelli (25’ st Ambu), Figos (11’ st Fadda). In panchina Saba, Pinna, Scanu, Zucca. Allenatore Dessì.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Reti : pt 10’ Cardia; st 2’ e 19’ Agostinelli, 20’ Marci, 43’ Biondi, 44’ Morello.

Note : al 48’ st espulso Usai (Atletico Cagliari). Ammoniti Usai, M. Medda, Atzori, Agostinelli, Ligas, Montesuelli, Fortuna, Cuccu.

Al Brugnera colpo del Guspini, che si impone sull’Atletico Cagliari per 4-2. Al 10’ Agostinelli crossa per Cardia che insacca di testa in area.

Nella ripresa la squadra di Dessì prende il largo: al 2’ Agostinelli segna di testa dal limite dell’area piccola. Al 19’ il numero 11 centra la traversa, poi la palla varca la linea. Al 20’ Marci fa poker con un tiro angolato. Nel finale i padroni di casa accorciano grazie ai gol di Biondi e Morello.

RIPRODUZIONE RISERVATA