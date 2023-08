Tutto facile contro la Romania 

San Benedetto del tronto. Nel terzo e penultimo test match prima della Coppa del Mondo, arriva il successo per l’Italrugby. Il XV di Kieran Crowley liquida una Romania apparsa poco consistente per 57-7, in un match senza storia nel quale il divario è parso superiore alle 6 posizioni del ranking (13 contro 19). Nove le mete italiane (sei trasformate): tra queste spiccano le due marcate da Ange Capuozzo, il cui rientro è la più bella notizia in casa azzurra. Una (tecnica) quella concessa proprio allo scadere del primo tempo ai rumeni

Per l’Italia ha aperto le marcature Odogwu e, prima dell'intervallo (31-7), sono arrivate le altre mete di Ioane, Alessandro Garbisi, Capuozzo, Nicotera, con tre trasformazioni di Paolo Garbisi. Nella ripresa, sono andati a segno Brex, ancora Capuozzo, poi Lamb e Halafini: tutte mete (tranne una) trasformate dal mediano d’apertura del Montpellier, per il 57-7 finale.

La sfida di sabato prossimo contro il Giappone a Treviso chiuderà la preparazione degli azzurri, prima del debutto mondiale del 9 settembre contro la Namibia, allo stadio Geoffroy-Guichard di Saint-Étienne.

