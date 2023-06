Tutto esaurito sui voli verso l’estero  

Il caos scatenato in Russia dalla ribellione annunciata dal capo dei Wagner Yevgeny Prigozhin scatena il panico e la corsa ai biglietti aerei per lasciare la Russia mentre, nonostante le smentite del Cremlino, restano le speculazioni su una fuga da Mosca del presidente Vladimir Putin e di altri funzionari russi di fronte all’avanzata dei mercenari verso la capitale. I voli diretti da Mosca per l’estero sono andati esauriti. Una situazione simile a quella vissuta un anno fa, quando migliaia di russi scelsero l’esodo dopo l’annuncio dell’invasione dell’Ucraina. Stavolta la paura è per una guerra in casa, tra le strade di Mosca. E non è solo per via aerea che si consuma il panico: le stazioni ferroviarie di Rostov-sul-Don, primo insediamento conquistato dai Wagner, si sono riempite di folle pronte a lasciare la città.

