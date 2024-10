Tutto esaurito per le visite ai monumenti 

Quattrocento visite in un solo giorno: l’Osservatorio astronomico di Selargius si conferma il sito più affollato nella tappa autunnale di Monumenti Aperti in città, concentrata durante lo scorso fine settimana. Il tour culturale ha richiamato l’attenzione di circa 1.500 visitatori, nonostante il meteo incerto.

Fra i siti presi d’assalto anche la chiesa di San Lussorio, oltre 400 visitatori in due giorni, che per l’occasione ha messo in vetrina anche le reliquie del santo martire, e il tempio romanico di San Giuliano, 162 presenze. Meno affluenza nelle chiese di Santa Rosa, Sant’Antonio e Maria Vergine Assunta, così come nel cimitero monumentale, al museo, all’ex Distilleria e Sa Cruxi ‘e Marmuri. «Ringrazio tutti coloro che che hanno preso parte alla manifestazione, studenti, insegnanti, associazioni, guide, confraternite, e volontari», dice l’assessora alla Cultura Sara Pilia, che aggiunge: «Al di là dei numeri, ogni occasione è importante per valorizzare la bellezza e la ricchezza della nostra città».

