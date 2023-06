Tutto esaurito per Cagliari-Bari 

L’attesa è frenetica, l’entusiasmo contagioso. Sono andati a ruba anche i pochi biglietti a disposizione dopo la scadenza della prelazione per gli abbonati: per Cagliari-Bari, gara d’andata della finalissima dei playoff di Serie B in programma domani sera alla Unipol Domus, non ci sarà nemmeno un posto libero. Ieri le prove generali con oltre duemila tifosi che hanno assistito all’allenamento e caricato la squadra. Intanto Ranieri (foto Ungari) lancia la sfida: «Vogliamo vincere».

