Tutto esaurito nella settimana di Ferragosto 

Il Sarcidano si conferma una meta ambita per i turisti e i visitatori che cercano un’alternativa al mare. Laghi, montagne, siti archeologici ed escursioni in mezzo alla natura l’hanno fatta da padrone in questa settimana di Ferragosto dove dappertutto c’è stato il pienone.

Orroli

«Eravamo al completo», ha detto Agostino Vargiu, 60 anni di Omu Axiu ad Orroli «tanti visitatori che hanno deciso di trascorre il loro tempo nei piccoli borghi, le persone che vengono qui desiderano conoscere le nostra abitudini, i piatti tipici e la nostra storia. Una stagione di linea con gli altri anni anche se abbiamo avuto molti polacchi e francesi e meno tedeschi».

Non mancano i sardi dal nord e dal sud dell’Isola soprattutto nel fine settimana per sfuggire alle spiagge affollate. «Quest’anno è andata meglio degli altri anni», ha detto Tania Schirru, 34 anni che assieme al fratello Omar, 41 anni, gestisce il “Cora de Molla” a Orroli, «oltre ai turisti sono arrivati tanti emigrati».

A Isili

Pienone anche nel lago di San Sebastiano dove il Circolo Nautico tra il pranzo di ferragosto e le escursioni ha registrato quasi duecento presenze. «La giornata di festa al lago», ha detto il presidente Piermario Melis, 58 anni, «anche quest’anno ha avuto un ottimo riscontro. Gruppi anche da Milano, già in ferie in Sardegna, e da Sassari hanno scelto il lago di Isili. Tante le persone a cui abbiamo dovuto dire di no perché non avevamo più posti liberi».

Strutture recettive e attrazioni al completo a conferma che la cucina tradizionale , la qualità dei prodotti locali, la professionalità degli operatori turistici, l'ambiente salubre e l'immenso patrimonio culturale archeologico del territorio sono un connubio perfetto per attrarre turisti nell'entroterra sardo praticamente tutto l'anno.

Serri, Escolca e Gergei

Stagione ricca di visitatori anche per il santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri: visitatori in aumento, ma Ferragosto in controtendenza a causa del grande caldo. Stesso discorso per il museo Maratè per l’arte del rame e del tessuto di Isili. Ma le visite sono riprese numerose già i giorni appena successivi alla festa di metà agosto, un flusso che si conferma anche per il resto dell’estate.

«Gergei si è riempita», ha detto il sindaco Rossano Zedda, «in questo periodo ritornano tanti compaesani ma abbiamo visto molti turisti». «Sto lavorando tutti i giorni», ha detto Alice Cadoni de Sa Mola Experience di Escolca che da alcuni anni offre esperienze uniche tra il frantoio e gli ulivi secolari attirando turisti che amano la natura e il silenzio. Il mare dunque non è più un concorrente per il turismo delle zone interne che invece arricchisce l’offerta isolana.

