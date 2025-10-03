Tutto esaurito, il miracolo di Santa Greca 

La sagra di Santa Greca un po’ come il Festival di Sanremo: polemiche prima, durante e dopo. Ma intanto se ne parla, funziona e continua a registrare numeri da record. Record che, in questa edizione 2025, sembravano quasi impercettibili per via degli spazi nettamente più ampi nei quali le ben 250mila presenze si sono potute distribuire durante i cinque giorni. Meno calca, più sicurezza e maggiore respiro sì, eppure i numeri parlano chiaro: posti tra giostre e locande e per i concerti tutti esauriti. Ma anche messe e processioni. Insomma, il miracolo si è rinnovato anche quest’anno.

I costi

Per affrontare i costi della festa sono stati racimolati circa 300mila euro, 55mila in più rispetto al 2024: «Una parte dei fondi sono comunali (95mila euro), altri regionali (75mila), 120mila derivanti dagli oneri a carico degli esercenti che hanno partecipato alla festa (come giostrai, ambulanti e locandieri) e 10mila da sponsor», spiega la sindaca Monica Cadeddu.

Importi consistenti per affrontare costi altrettanto considerevoli: «Dietro alla festa c’è una complessa macchina organizzativa - ha precisato Cadeddu - con costi imprescindibili. Tra questi gli oneri per la sicurezza, comprensivi di 23mila euro da destinare agli agenti di Polizia locale provenienti da altri Comuni, 10mila per i Vigili del Fuoco, 27mila per il piano sanitario e il presidio medico, nonché ulteriori 7mila per il servizio di custodia e pulizia dei bagni, il noleggio di due torri faro e la fornitura di ghiaia».

Cospicue anche le somme investite per gli artisti: «Contiamo di far diventare il “Dcm music festival” un evento di caratura internazionale - ha concluso la sindaca - perciò anche quest’anno abbiamo puntato su nomi di spicco dello scenario musicale: lunedì abbiamo ospitato Clara, (40mila euro), martedì Mondo Marcio, a fronte di un cachet pari a 20mila euro». Per gli altri ospiti e il “service”? Circa 40mila euro.

Il bilancio

Il “miglior risultato” è stato registrato anche nei ricavi degli esercenti decimesi Doc: «I nostri incassi sono andati molto bene», esulta Luca Virdis del chiosco “Pappa e buffa”. Soddisfatto anche Alessio Loi di “Sa mellu cosa”: «Nonostante ci sia stata una leggera flessione a pranzo, ci siamo ripresi alla grande a cena». Budget familiari ridotti e paura di incorrere in alimenti mal conservati come è capitato a Monserrato non hanno determinato minori ricavi: «Noi decimesi ci mettiamo la faccia - prosegue Loi - per questo puntiamo su massima qualità e ottima conservazione dei prodotti. Non possiamo permetterci di sgarrare e questo ci ripaga ogni anno sempre di più».

Boom di entrate anche nelle giostre: «Gli incassi sono stati da record, così come le presenze», commentato Rossella Duville, titolare del “Music Express” -. l’evento si è rivelato uno tra i più sentiti dell’Isola, con un target ampio che ha abbracciato tutte le generazioni, da più ai meno giovani».

Non mancano le note stonate, cioè i rincari: un chilo di maialetto arrosto a 45 euro (5 in più rispetto allo scorso anno), parcheggi fino a 20 euro (anche qui 5 in più) e giostre fino a 10 euro (in linea con gli altri anni).

