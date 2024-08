Tutto esaurito anche a settembre 

Sulla Costa Verde mancano i posti letto per i turisti: il Comune di Arbus guarda al Piano urbanistico e al Piano del litorale per nuovi alberghi e nuovi servizi. «La mappa delle strutture ricettive sui 47 chilometri di costa - dice l’assessore al turismo, William Collu- è diventata troppo stretta per una domanda che in questa prima fase della stagione ha registrato il tutto esaurito». Lo dicono i fondi della tassa di soggiorno fino ai primi di agosto: 30 mila euro nelle casse del Comune, rispetto alle previsioni di 50 mila per l’intera stagione.

I posti letto

I numeri sono chiari: 450 posti letto, 56mila presenze lo scorso anno, un solo albergo a cinque stelle, cinque a tre, uno a due. E poi diverse strutture più piccole e un’infinità fra bed and breakfast, agriturismi e case vacanze sparse nel vasto territorio di 26.716 ettari, il terzo Comune più esteso dell’Isola, l’unico della Provincia del Medio Campidano che si affaccia sul mare. Attrattivo per italiani e stranieri, ma le strutture di alto livello sono sempre meno: chiusi gli hotel, pubblici e privati, che hanno scritto la storia del litorale.

«La tassa di soggiorno – racconta Collu - ha superato a pieni voti il periodo di prova. Abbiamo temuto un calo di presenze nelle strutture ricettive. Non c’è stato. Mancano i dati di agosto, quelli che ogni anno alzano arrivi e pernottamenti. Mi risulta che sino alla fine di settembre non ci siano posti liberi». L’assessore Collu non nasconde anche la preoccupazione d’inizio stagione, quando il fiume rosso dei veleni dell’ex miniera era tornato a scorrere impetuoso sulla spiaggia di Piscinas, perla della Costa Verde. «I turisti – dice Collu soddisfatto - sono arrivati, l’albergo “Le Dune” è pieno, come pure le piccole strutture che circondano la zona, fra questi S'Ena Hotel di proprietà del Comune».

Il Piano del litorale

Contro il rischio di ridurre le presenze, vitali anche per l’indotto, in assenza di servizi, il Comune non si ferma alle parole. «Il Piano del litorale – racconta il consigliere Enrico Atzeni con delega ai lavori pubblici - è pronto, manca l’okay del Consiglio comunale. Per la prossimo stagione avremo 18 Centri balneari complessi, lettini, ombrelloni, chioschi, bar, ristorazione, 8 semplici, 3 speciali riservati alle spiaggette dell’area militare di Capo Frasca e a quella del carcere di Is Arenas. E poi la possibilità di riconvertire strutture agricole o complessi di case private in alberghi».

Le spiagge

Se i pochi alberghi sorridono, le spiagge soffrono: un calo del 30 per cento dall’inizio della stagione, eccetto il fine settimana, quando arriva il pienone di turisti, spagnoli, francesi, svizzeri, polacchi. «La novità – dice il coordinatore del servizio di salvamento a mare, Matteo Melis - un po’ su tutte le spiagge è il calo dei bagnanti rispetto al passato. Non giornaliero, piuttosto ballerino, fra alti e bassi. Negli weekend abbiamo notato i pendolari della balneazione che scelgono il fuori porta».

Analisi confermata dai titolari dei chioschi. «Dopo oltre 20 anni che lavoro sulla spiaggia di Torre dei Corsari- dice Franco Caddeo- al posto delle presenze sono aumentate le lamentele. Le famiglie arrivano con pochi soldi in tasca, pretendono tutto gratis. Non apprezzano i servizi. Che pure ci sono». Cristiano Murgia, dell’omonimo lido e ristorante di Pistis, commenta: «La verità? Una stagione anomala. Un calo indiscusso, eccetto sabato domenica e giorni festivi, quando non posso accogliere tutti gli ospiti. Sono aumentati le presenze al ristorante, diminuiti i consumi al bar, meno caffè e meno birre».

