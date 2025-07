«Tutto è iniziato qui in Sardegna» 

A volte ritornano. Sul “luogo del delitto”. Parlando di “Arsa”, il film che ha inaugurato ieri nell’Oasi naturalistica La Peschiera di San Teodoro la trentacinquesima edizione del Festival del cinema di Tavolara, Nicolò Massazza ricorda che tutto è iniziato in Sardegna.

«Il nostro primo lavoro, “Tossico della luce”, è stato fatto qua. Era da un po’ che non ci pensavo. E siccome non credo nelle coincidenze», dice il regista che in coppia con Iacopo Bedogni firma come MasBedo la pellicola d’apertura di “Una notte in Italia” 2025, «potrebbe essere l’occasione per riflettere su un nuovo progetto ambientato sull’Isola». In Sardegna, insieme alla produttrice Beatrice Bordone Bulgari, Massazza è venuto, intanto, a presentare “Arsa”, che segna il debutto sul grande schermo nella parte della protagonista Gala Zohar Martinucci, classe 2004: con lei, nel film che è stato presentato a ottobre alla Festa del Cinema di Roma, Lino Musella, Tommaso Ragno e Jacopo Olmo Antinori.

Chi è “Arsa”?

«Una ragazza che perde il padre, un artista non di successo ma molto potente e comunicativo, che le ha insegnato il potere dell’immaginazione. Lei osserva il mondo da lontano e da sola, sperduta nel nulla, con paesaggi molto western: abbiamo girato a Stromboli, in mezzo a canneti, serpi e vulcani, una scelta non comoda. Ebbene, la sua figura colpisce Andrea, un ragazzo che a un certo punto arriva sull’isola e che, come lei, ha perso il padre, anche se il suo era un padre assente. Si incuriosisce, vuole decifrare Arsa, la ragazza sola, che è la tematica del film, che vive sulle immagini e sull’immersione profonda nel personaggio di Arsa».

Cioè?

«Lo spettatore deve avere il coraggio di lasciarsi andare. Un altro aspetto importante del film è il suono, che accompagna Arsa, che sta moltissimo nei silenzi: non ci fregava nulla di fare un film “dalla a alla zeta”, ma piuttosto che lo spettatore si facesse un suo montaggio. È un atto politico, come in un film di Michelangelo Antonioni o di Federico Fellini, che davano allo spettatore la possibilità di fare un percorso personale».

Lei e Bedogni siete innanzitutto due artisti: video, installazioni, teatro d’avanguardia e sound design. Com’è il vostro approccio al cinema?

«Da artisti che non cercano la perfezione nella costruzione, ciò che permette al pubblico di entrare con una sua quota soggettiva nella storia. Resta da chiedersi quanta voglia abbia lo spettatore di partecipare, ma noi non realizziamo film da botteghino. In “Arsa” c’è una componente artistica molto forte: anche se è cinema, il film vive sull’immagine, sulla profondità e l’immersione. Ci tenevamo a portare a Tavolara un film di ricerca complesso, in cui un’isola fa da specchio a un’altra isola, con due mondi, due blu e due nature diverse: per lo spettatore è come fare un viaggio».

Quindi, il terzo film lo girerete qui?

«Con più dialoghi, sicuramente. E perché no! Con la Sardegna ho un rapporto meraviglioso: la mia metà artistica, Iacopo Bedogni, ha vissuto 15 anni a Olbia, dove giocava a basket, ed è molto dispiaciuto di non essere a Tavolara. È legatissimo a questa terra, e io uguale. Anche se ho girato tanto in Sicilia, con la Sardegna ho un legame più forte, ancestrale e affettivo. Non con quella dell’Aga Khan e del Billionaire, ma con quella vera del fascino delle sue donne straordinarie, come Grazia Deledda e Michela Murgia».

