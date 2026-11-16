Cinque giorni di cinema, incontri, musica e contaminazioni. Un successo l’edizione 2026 del Carbonia Film Festival, che ha animato la città mineraria con una partecipazione in crescita e appuntamenti sold out. A chiudere la manifestazione, organizzata dal CSC Carbonia della Società Umanitaria – La Fabbrica del Cinema, con la direzione artistica di Francesco Giai Via, è stato Dimartino, protagonista insieme a Fabrizio Cammarata dello spettacolo “I luoghi che ci portiamo dentro”.

Una serata conclusiva che è stata anche l’occasione per assegnare i riconoscimenti ai cinque film in concorso. Il Premio del pubblico è andato a “Balcanica” di Nicola Sorcinelli, mentre il Premio Ucca Carbonia Cinema Giovani, assegnato dalle ragazze e dai ragazzi del percorso formativo legato all’Università di Cagliari, è stato assegnato a “White Lies” di Alba Zari.

Dopo aver sfondato le vette del pop più pop assieme a Colapesce, prima con “Musica leggerissima” poi “Splash” a Sanremo, i featuring con Ornella Vanoni, Fabri Fibra e Carmen Consoli, e ancora l’esperienza al cinema nel film “La primavera della mia vita”, Antonio Di Martino, 43 anni, è tornato alla dimensione solista con “L’improbabile piena dell’Oreto”, il quinto album in studio pubblicato a maggio a sette anni di distanza da “Afrodite”.

Un disco che parte dal fiume che attraversa Palermo, la città dove si è trasferito nuovamente dopo anni a Milano, per allargare lo sguardo alla memoria, all’identità e ai luoghi che continuano ad abitare le persone.

Dimartino, sette anni sono tanti: è cambiato il suo modo di scrivere e di guardare al mondo?

«Il primo non è cambiato: mi muovono sempre quelle stesse cose che faccio ancora fatica a identificare. Probabilmente, per una questione di crescita personale, sta cambiando il secondo e penso che sia una ricchezza. In generale c’è un filo che non si è mai interrotto e che cerco di preservare».

Nel disco è centrale questa domanda: siamo ancora capaci di emozionarci oppure crescendo diventiamo più aridi?