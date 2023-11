«Tutto cominciò a Cagliari,  in una notte di pioggia del 1983» 

Correva l’anno 1983 e da Carosello Records usciva un disco che avrebbe cambiato per sempre i connotati della musica italiana: “Bollicine”. Oggi, l’album culto di Vasco Rossi compie 40 anni e, per l’occasione, è tornato in una nuova edizione rimasterizzata, si intitola “Bollicine 40th RPLAY Special Edition” ed è disponibile sia sulle piattaforme di streaming, che sugli scaffali dei negozi di dischi, in cd, vinile e box in edizione limitata numerata, impreziosito dal cd, il vinile, un nuovo inedito libro intervista a cura di Marco Mangiarotti, dove si ripercorrono gli anni di Zocca, le vittorie ai concorsi canori, gli amici importanti, da Curreri a Solieri e Massimo Riva, Punto Radio, Ravera e Sanremo, con foto esclusive di quei memorabili anni e lo storico 45 giri di “Vita Spericolata”, con “Mi piaci perché” sul lato B.

Profumo di Sardegna

Una chicca quest’ultima, che sa di Sardegna, visto che dopo mesi di tentativi, pensieri e retropensieri, il testo della canzone nacque proprio durante un tour nell’Isola: «L’ho ascoltata per mesi, non mi veniva mai una cosa giusta. Poi, un giorno che eravamo a suonare in Sardegna, ero a Cagliari, si è messo a piovere, sono salito in macchina, ho messo il nastro e ho pensato: “Voglio una vita...”». E quanta vita, spericolata, sì, sempre, maleducata, ovviamente, quella del rocker di Zocca, che, per il vero, è anche un po’ di Siniscola, dove da bambino, nei primi anni ’60, trascorse due anni della sua vita, con la famiglia, al seguito del padre Carlo, all’epoca autista per Sardocalce. Con “Vita Spericolata”, poi, Vasco si presentò al Festival di Sanremo, nell’83, lasciando perplessi i perbenisti, con quello che sarebbe diventato il brano manifesto della sua intera produzione, nonché di diverse generazioni di giovani, in cerca di un futuro da scrivere con le proprie mani, al di là dei soliti schemi precostituiti.

Dirompente

Una rivendicazione esistenziale, che torna a suonare di bel nuovo nella riedizione di “Bollicine”. Un regalo, con cui il Blasco celebra le magnifiche sorti del suo sesto lavoro in studio, il più venduto in Italia nell’anno della prima pubblicazione, con qualcosa come 1 milione di copie, ma soprattutto un album capace di sfondare il muro del pop e portare, per la prima volta, in cima alle classifiche un rock tutto all’italiana. In scaletta 8 canzoni intrise di ribellione, di provocazioni all’ordine costituito di un’Italia, come quella degli anni ’80, arroccata in un perbenismo di facciata, che “Bollicine” manda in frantumi nell’arco dei suoi mitici 33 minuti e 42 secondi di durata. E se l’apertura, «con tutte quelle, tutte quelle bollicine», suonava decisamente sfrontata, nel corso dell’album Vasco inanella una serie di pezzi, che definire leggendari appare, oggi, quasi riduttivo: “Portatemi Dio”, col suo attacco frontale all’onnipotenza della religione, in 40 anni non ha perso un briciolo di potenza, così come lo sberleffo al perbenismo di “Deviazioni” e “Mi piaci perché”, che chiude il disco, spazzando via qualsiasi residuo di moralismo sessuale. E, poi, spazio al romanticismo con “Una canzone per te” e alla nostalgia di “Ultimo domicilio conosciuto”, perché Vasco è anche questo, lo è sempre stato.

Supervissuto

Un capolavoro assoluto, insomma, ironico, potente, divertente, divertito, che a quarant’anni dall’uscita frizza ancora fortissimo, un po’ come il suo autore, 71 anni suonati, la cui attività ferve di questi tempi, in cui, dopo il successo delle date negli stadi dell’estate 2023, si sta già preparando a bissare, l’anno prossimo, a giugno, con 7 date al Meazza di Milano e 3 al San Nicola di Bari. Fresca di uscita anche la docuserie di Netflix “Il Supervissuto”: «Un selfie lungo 5 ore», l’ha definita Vasco, che per la prima volta, lì, si racconta in prima persona, tra vita privata e musica, onesto, vero, sincero, anche quando non conviene, come solo lui sa essere. Ad accompagnare il racconto, non poteva mancare la musica, la sua, con la colonna sonora “Il Supervissuto OST”, uscita il 3 novembre in formato fisico e digitale, che oltre all’inedito “Gli sbagli che fai”, contiene brani immortali, da “Colpa d’Alfredo”, fino a “La noia”, “Ogni volta”, “Liberi Liberi”, “Gli spari sopra”, “Un gran bel film”: la colonna sonora della vita per molti, per tanti, di noi.

