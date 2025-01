“Tutto bene quel che finisce” Benvenuti a casa dei Fangosberla  

Nonostante le apparenze, la musica underground in Sardegna è sempre viva e non mancano le novità. Infatti ieri, il giovanissimo gruppo cagliaritano dei Fangosberla ha celebrato l’uscita dell’Ep d’esordio “Tutto bene quel che finisce” con un concerto dedicato alla Cueva Rock di Quartucciu. A riscaldare in apertura l’hardcore dei Riflesso e l’emo-folk di WhiteFang.

Il singolo

Il progetto è stato anticipato a dicembre da “Mai al margine”, singolo significativo in quanto «è una canzone d’amicizia ma anche d’amore, dedicata agli amici che non metteremo mai al margine, pure se poi ci si allontana. L’importante è che ci abbiano curato di quella solitudine adolescenziale, e gli augureremo sempre una “marea di cieli tersi”, come diciamo nel pezzo. L’amicizia è un tema principale per noi», spiegano.

L’Ep

Prodotto da Lorenzo Mariani e registrato all’Overcore Studio, “Tutto quel che finisce bene” si compone di cinque tracce oltre al singolo già uscito: apre la strumentale “Fango”, seguita da “Le ombre di Hiroshima”, coraggioso brano che «tratta di un tentato suicidio nel botta e risposta tra depresso e depressione. La salute mentale è un argomento che ci sta a cuore, e anche il rapporto tra la persona e la psiche ha un peso nelle nostre canzoni. Oggi più che mai serve sensibilizzare e normalizzare». La terza traccia, “Angoscia”, «racconta di una relazione in cui entrambe le parti si rincorrono, cercando di creare qualcosa che non può esserci». Il successivo “Come Tōru”, ispirato al best-seller di formazione “Norwegian Wood” (Haruki Murakami), «non a caso fa triangolo con le tematiche di amore, salute mentale e amicizia.» Chiude la finale “Sberla”, «dapprincipio strumentale, finché Lorenzo Mariani non ha suggerito invece di cantarci sopra. Il progetto come vedete è in divenire, sentiamo di appartenere pienamente al genere ma siamo anche alla ricerca del cambiamento».

Stile

E il discorso sul genere musicale è ricco di spunti quando si parla dei Fangosberla, essendo le loro sonorità un ibrido tra due stili prettamente americani e recepiti solo dalle nicchie nel contesto italiano: da una parte l’emocore, e dall’altra lo shoegaze. «Si potrebbe dire che lo shoegaze è l’emo dell’alternative rock, avendo similitudini nel raccontare del tedio esistenziale: noi facciamo quello, parlando di quel tedio e di ogni altro stato interiore di spaesamento. Il nostro messaggio riprende entrambi gli stili, nell’idea di un abbraccio collettivo tra tutti quelli additati come strani dal mondo».

Il gruppo

Della band fanno parte Carlotta Tiddia-Steri (voce), Marco Camarda (chitarra e seconda voce), Daniele Putzu (chitarra), Chiara Floris (basso) e Daniele Moi (batteria). «Ci siamo uniti nel 2023 e l’anno scorso abbiamo suonato alla Cueva e poi al Gheisi Fest, quello di ieri è il nostro terzo live e quindi è decisamente tutto molto fresco. Forse ci manca la padronanza che avremo col tempo, ma sicuramente sentirete l’esternazione viscerale di emozioni e sentimenti».

