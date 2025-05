tutto aperto tra tortolì e sant’elena 

Sant'Elena 1

Tortolì 1

Sant’Elena (4-3-1-2) : Sanna, Dessì, Amud, Pinna (19’ Tamburini), Minerba, Angiargia, Rotaru (29’ st Iesu), Delogu, Ferro, Pilleri, D’Agostino. In panchina Serra, Anedda, Mura, Boi, Onnis, Piras, Zeby. Allenatore Loi.

Tortolì (3-5-2) : Doumbouya, Pili (22’ st Acosta), De Zan, Marcich, Oses (31’ st Pascual), Ferrareis (15’ st Serra), S. Loi (15’ st Rarinca), Contu, Timpanaro (42’ st Vincis), Forense, Orrù. In panchina: Marongiu, Rodrigues, E. Loi, Tangianu. Allenatore in seconda Criscuolo.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : 11’ Rotaru, 18’ Contu.

Note : espulso Timpanaro; ammoniti Dessì, Amud e Tamburini, S. Loi, Forense e Orrù. Spalti quasi esauriti, spettatori 500 circa.

Cagliari. Il Sant’Elena pareggia 1-1 in casa con il Tortolì l’andata della finale playoff, necessaria a stabilire una graduatoria di merito per un eventuale accesso in Eccellenza, e tutto viene rimandato alla gara di ritorno. Sul biliardo di Mulinu Becciu il pubblico delle grandissime occasioni con folta rappresentanza proveniente da Tortolì.

La sfida

La prima emozione è di marca biancoverde: al 7’ incornata di Angiargia, palla di poco alta. I quartesi insistono e, all’11’, passano: triangolo stretto all’ingresso dell’area tra Pilleri e Rotaru che, con un rasoterra secco e preciso, non lascia scampo a Doumbouya. Tuttavia, la gioia è di breve durata: mentre scocca il 18’, Contu batte un corner da destra, traiettoria lunghissima sul secondo palo, Sanna appare sorpreso e la sfera gonfia la rete per l’1-1.

In equilibrio

Comincia un’altra partita, in cui il Tortolì fa valere le sue doti di palleggio e prende in mano il centrocampo. Tuttavia, in ripartenza, il Sant’Elena punge con la classica arma del lancio lungo ad innestare D’Agostino che, al 25’, si presenta solo davanti a Doumbouya obbligandolo ad una tempestiva uscita bassa. Al 32’ Pili calcia una violenta punizione dai 25 metri che si stampa sulla traversa. Stessa scena, ma a parti invertite, al 42’: calcio a giro di D’Agostino dal limite e la sfera coglie la rete esterna.

Il Sant’Elena approccia la ripresa con la stessa decisione del primo tempo ma è un fuoco di paglia; il Tortolì manovra la sfera con sicurezza facendo stancare gli avversari ed anzi, al 24’ si rende pericoloso con Contu. Le squadre sono sfinite e il Sant’Elena chiude in 10 per espulsione di Tamburini.

RIPRODUZIONE RISERVATA