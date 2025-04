Tuttigiorni raddoppia a Cagliari: Sardegna in prima fila 

«Tuttigiorni è un format che nasce per semplificare la spesa, renderla più accessibile e sostenibile, rispondendo ai bisogni concreti di chi sceglie di acquistare con consapevolezza». Così Giangiacomo Ibba, presidente del Gruppo Abbi, nel giorno dell’apertura a Cagliari (tra gli ospiti il cantante Al Bano) del secondo negozio del capoluogo, in viale Monastir 128 (dove c’era il Cineword), settimo a livello nazionale. È aperto tutti i giorni dalle 7 alle 24. «Diamo concretezza», prosegue Ibba, «a una visione che va oltre il concetto tradizionale di supermercato». Tuttigiorni ha nel Dna i prodotti a marchio (Sardegna in testa) «scelti e progettati con cura per offrire qualità, gusto e risparmio», si legge in un comunicato. «Le linee Crai, Piaceri Italiani, La Rosa dei gusti e Cuore dell’Isola rappresentano una proposta completa e accessibile, capace di valorizzare le filiere corte e il legame con i territori». Come sottolinea Roberto Comolli, direttore generale di Food 5.0, «progettiamo le nostre linee a marchio attraverso un vero lavoro industriale, che parte dalla definizione delle ricette e arriva fino al packaging, con l’obiettivo di costruire un’identità distintiva e coerente con i nostri valori».

In negozio, dalle 9 alle 10, l’appuntamento “Caffè con il direttore”, un momento di ascolto e confronto informale. Ci sarà anche un “Angolo Verde”, con la presenza di una nutrizionista. La nuova apertura ha garantito più di 60 posti di lavoro.

