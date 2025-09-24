Tutti vogliono lavorare in Provincia 

La Provincia del Medio Campidano si prepara a vivere una seconda vita, dopo dodici di commissariamento. Punto di partenza è rimpinguare l’organico ridotto da 87 a 36 dipendenti: all’appello mancano 51 lavoratori fra funzionari, tecnici, contabili e operai. La prima selezione si è conclusa in questi giorni: in arrivo dieci figure assunte tramite un bando mobilità volontaria. La seconda, tramite concorsi pubblici, interessa 28 lavoratori ed è programmata entro l’anno. Il completamento del Piano di organizzazione si avrà nel 2026.

Mobilità

Il “boom” di richieste, 50 in tutto per coprire 10 posti vacanti, è stato opera soprattutto dei dipendenti dei Comuni, otto del territorio: Sanluri, Segariu, Guspini, Villanofranca, Samassi, Gesturi, Serramanna e Villacidro. E poi dalle Province di Oristano e di Cagliari, dal Veneto, dall’Emilia Romagna, dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Asl di Cagliari. Storie diverse di un fenomeno complesso legato a specifiche situazioni e normative vigenti. Per il trasferimento dai Comuni a influire sono state le esigenze familiari, la distanza dalla residenza, l’attività lavorativa più snella, lo stipendio – invece – resta tale e quale. Chi invece arriva dallo Stivale spesso cerca la Sardegna per sfuggire allo stress della città. È il caso di una coppia lombarda: entrambi agenti della Polizia municipale. Delusi quando hanno saputo che la domanda era stata esclusa perché l’ente non ha un corpo di Polizia.

L’esame

I colloqui per i sei funzionari si sono conclusi, come pure per l’informatico e per gli istruttori amministrativi, a breve il passaggio dai Comuni di provenienza al palazzo della Provincia. L’avviso per l’operaio è scaduto ieri, alle 14, ne hanno fatto richiesta in 7. Nei prossimi giorni, si conoscerà il vincitore. Nel frattempo la Provincia avrà già il suo presidente e i suoi consiglieri, eletti con voto in programma lunedì. Chiunque sarà il vincitore, fra i due sindaci in corsa, Giuseppe De Fanti di Guspini e Italo Carrucciu di Lunamatrona, troverà parte del lavoro svolto per accrescere l’organico, settore che entrambi hanno dichiarato «essenziale per i compiti istituzionali: senza lavoratori i servizi si bloccano». Lo sa bene il commissario, Roberto Cadeddu, da un anno alle prese con le pratiche necessarie per mettere in moto la macchina amministrava dell’ente: «Siamo partiti con 36 dipendenti, un solo dirigente, per proseguire ne abbiano nominato un secondo. Tante le cose da fare e poca la forza lavoro. Per citare l’ultimo impegno, il voto di lunedì. Il fatto che sia di secondo livello non ha alleggerito la procedura: dal regolamento alle liste elettorali all’allestimento del seggio». L’ultimo atto è di martedì, un decreto per la costituzione del seggio “volante”, ovvero la raccolta del voto ospedaliero o domiciliare per gli elettori impossibilitati a raggiungere Sanluri. «Sono arrivate diverse richieste di chi ne ha necessità, problematiche note ed impreviste», conclude Cadeddu.

