«Tutti uniti per tutelare il nostro patrimonio vitivinicolo»  

Attenzione, tutela e valorizzazione del patrimonio vitivinicolo dell’isola di Sant’Antioco rappresentata dalla coltivazione della vite a piede franco. È la particolarità che vede le vigne di Sant’Antioco e Calasetta territorio unico sul quale si coltiva la vite sulla sua radice, senza innesto per le quali l’assessore alle attività produttive, Roberta Serrenti chiede l’impegno istituzionale di tutti. «Abbiamo celebrato e approfondito la conoscenza del vino a piede franco, un autentico tesoro del nostro territorio. Questo vino non è solo un prodotto della terra, ma una storia di resistenza, passione e tradizione che si tramanda da generazioni - ha detto Roberta Serrenti - grazie a momenti di confronto, possiamo costruire un futuro solido per i nostri viticoltori, per la nostra economia e per la nostra identità». All’incontro in Municipio hanno partecipato: l’assessore regionale all’Agricoltura Franco Satta, gli esperti di Laore e Agris, numerosi amministratori e sindaci del Sulcis. «Sant’Antioco, con le sue vigne affondate nella sabbia - ha concluso Roberta Serrenti - ci insegna che la forza e la bellezza nascono dalle radici e che insieme possiamo trasformare la nostra tradizione in opportunità».

