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Guspini.
11 novembre 2026 alle 01:07

«Tutti uniti per salvare la Cermed» 

Ieri l’assemblea pubblica: aziende interessate ma nessuna proposta reale 

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«Noi la fabbrica la vogliamo, produttiva e a Guspini, con le infrastrutture necessarie perché funzioni in maniera sostenibile, verde, connessa col territorio. Per questo è importante capire anche se ci siano eventuali azioni da realizzare contestualmente per la fabbrica e la sua capacità produttiva». Le parole di Marco Pala, anche a nome del Comune, sono risuonate chiarissime nell’aula consiliare del Municipio ieri sera, all’assemblea convocata per fare il punto della situazione e sugli esiti del recente incontro con il curatore fallimentare della fabbrica Ceramica Mediterranea, alla presenza di parti sindacali e politiche. In discussione c’erano gli aggiornamenti sulla vicenda dell’azienda, in liquidazione giudiziale dal 13 ottobre. Le centoventi famiglie dei lavoratori diretti e dell’indotto attendono risposte.

La Provincia

Comprende l’apprensione del personale e delle loro famiglie Francesco Sanna, presidente della Provincia: «Esprimo la nostra vicinanza e l'intento di seguire la vertenza in tutte le fasi. La lotta per la dignità del lavoro è di tutto il territorio, la Provincia sarà al loro fianco per la crescita e lo sviluppo».

La vertenza

Venerdì scorso l’incontro a Cagliari, nella sede di Confindustria, con il curatore fallimentare Manuel Mereu e l’avvocato Salvatore Pilurzu, il sindaco e i rappresentanti sindacali Francesco Bardi, Emanuele Madeddu e Matteo Raccasalva (Cgil), Antonino D’Orso, Lorenzo Mallica e Simone Zucca (Cisl), Pierluigi Loi e Davide Collu (Uil), assieme alla Rsu aziendale. Il curatore ha parlato di contatti con tre soggetti del settore ceramico, interessati ad affittare l’azienda in vista di un’eventuale cessione: «Le interlocuzioni sono però ancora preliminari, non è arrivata alcuna manifestazione di interesse formale». Gli impianti sono spenti, e questo causa danni a strumenti e attrezzature.

I sindacati

Uniti i sindacati: chiedono di «accelerare le interlocuzioni con i potenziali soggetti interessati, verificandone la concretezza e la solidità industriale», poi sollecitano «il massimo impegno per individuare uno strumento di integrazione salariale che tuteli i lavoratori». Il curatore ha già chiesto all’Inps il pagamento della cassa integrazione fino al 12 ottobre, vigilia della liquidazione. I lavoratori, tuttavia, non vedono soldi da agosto. Per i prossimi mesi, con il supporto di Confindustria, si lavora alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, i cui presupposti sono ancora da verificare. Il confronto riprenderà martedì alle 11 in Confindustria.

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