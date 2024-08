«Tutti uniti in difesa dell’Isola» 

Parole di verità in ogni chiesa della Sardegna sul drammatico rischio di una catastrofe paesaggistica come effetto di eolico e agrivoltaico “selvaggi”: è l’appello del sacerdote Francesco Tamponi in vista della 19esima Giornata del Creato. Tamponi, responsabile del Servizio beni culturali della Diocesi di Tempio e della Cei sarda, chiede che a partire dal 1 settembre si parli durante le messe della vertenza che sta mobilitando le comunità dell’Isola.

Appello alle parrocchie

Tamponi si rivolge alle parrocchie sarde: «Il mio auspicio è che da domenica 1 settembre e sino al 4 ottobre, festa di San Francesco, si prenda sul serio l’indicazione del papa e della Chiesa, il tema della Giornata è questo: Spera e agisci con il Creato. E noi dobbiamo agire e sperare, per proteggere la Sardegna dall’azione predatoria di chi non ha altro interesse se non quello di speculare sulle rinnovabili. Io credo che questo mese, per la Chiesa il “Tempo del Creato”, sia una occasione straordinaria. A partire dal 1 settembre, si parli di quello che sta succedendo e di che cosa possiamo e dobbiamo fare per fermare i cantieri prima che sia troppo tardi».

«Lo Stato non difende»

Don Francesco Tamponi ha già preso posizione pubblicamente contro alcuni progetti che mettono in pericolo, sostiene in sacerdote, non solo il paesaggio dell’Isola ma la stessa identità dei sardi. Spiega Tamponi: «Una iniziativa delle parrocchie è fondamentale, in un momento molto difficile. Io sono preoccupato, ancora di più rispetto alla primissima fase di questa vicenda. Ho paura per la mia terra perché lo Stato italiano non difende la Sardegna. Mentre noi cerchiamo soluzioni, si piantano pale e distese di pannelli. Ma non c’è solo questo, purtroppo. Su importanti testate nazionali e media di peso, i sardi che dicono no alle rinnovabili non governate vengono presentati come retrogradi e nemici del futuro. Noi difendiamo una storia e una identità millenarie, il paesaggio è un pezzo della nostra anima. Non è difficile da capire. E sono preoccupato perché lo Stato ci sta mettendo con le spalle al muro. Torniamo alla parola, al dialogo, perché altrimenti dietro l’angolo ci sono situazioni veramente pericolose. Temo gesti di ribellione forti».

«Usciamo dalle miserie»

Concludendo il suo appello, Tamponi parla anche delle polemiche sulle iniziative contro la speculazione eolica. Il sacerdote dice: «È necessaria l’unità dei sardi, oltre qualsiasi schieramento. Ne abbiamo disperatamente bisogno. Usciamo dalle miserie, vedo ombre che sembrano di giganti sulla questa battaglia sacrosanta, invece sono ombre di nani da giardino. Dobbiamo lottare tutti insieme invece, per il nostro futuro».

