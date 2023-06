«Tutti uniti contro la violenza» 

In Ogliastra non era mai successo: un ufficiale dei carabinieri aggredito e picchiato selvaggiamente. «Episodio meschino» , dice il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, arrivato ieri mattina a Lanusei per far sentire al capitano Giuseppe De Lisa, comandante della compagnia, anche in un momento conviviale, l’affetto e la vicinanza delle istituzioni ai massimi livelli.

Solidarietà doppia

All’atto del suo insediamento, il rappresentante del Governo aveva sottolineato che il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sarebbe stato riunito in seduta permanente. E ieri dunque non ha avuto alcun problema a convocarlo a Lanusei per esprimere la propria solidarietà a De Lisa.

Fasce tricolori

E in serata ha fatto altrettanto il Consiglio comunale di Elini, chiamato in seduta straordinaria a discutere dell’improvviso e per fortuna isolato rigurgito delinquenziale che ha visto due cittadini del paese arrestati per la vile aggressione . «Occorre una riflessione profonda come comunità – dice il sindaco Vitale Pili - perché se accadono certe cose tutti dobbiamo farcene carico. Non a caso ho invitato al Consiglio comunale straordinario anche gli altri sindaci», che hanno accolto in massa l’invito. Ce n’erano parecchi ieri sera a Elini. E tutti in sintonia con il loro collega che ha voluto lanciare un preciso avviso ai naviganti. Di fronte ai violenti tolleranza zero.

L’incontro

Prima di mezzogiorno, all’ingresso della compagnia di Lanusei, in via Umberto, abbracciavano De Lisa il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Elvio Sabino Labagnara, il questore Alfonso Polverino e il colonnello Alessandro Ferri, comandante provinciale della Guardia di finanza. Con loro la procuratrice della Repubblica di Lanusei, Giovanna Morra, e la sua vice,Valentina Vitolo, i sindaci di Elini e Lanusei, Vitale Pili e Davide Burchi, il parroco di Elini don Ignazio Ferreli.

Dopo l’abbraccio a De Lisa ha parlato per tutti il prefetto. «L’aggressione al capitano non è questione di sottocultura o di mentalità - ha detto Dionisi - ma costituisce un episodio vile da contrastare. Si tratta di fatti che non rappresentano certamente il pensiero delle comunità nei confronti delle istituzioni, verso le quali ho notato grande attaccamento».

Ufficiale gentiluomo

Non è difficile capire perché la gente ogliastrina abbia un rapporto speciale con l’Arma dei carabinieri, presente in ogni circostanza e in grado di risolvere casi spinosi restituendo serenità ai cittadini colpiti da vicende criminali più o meno gravi. Ed è perfino ovvia la stima nei confronti di Giuseppe De Lisa che, pesto e dolorante, rifiuta cure prolungate e convalescenza e si mette alla caccia degli aggressori. Così come ha sempre fatto per difendere qualsiasi cittadino.

