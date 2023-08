«Tutti sullo Scoglio di Peppino Basta, serve il numero chiuso» 

Chissà se Peppino – il pastore che secondo la leggenda si addormentava per ritemprarsi sullo scoglio più famoso di Costa Rei (da qui il nome) – avrebbe mai immaginato di risvegliarsi un giorno soffocato dagli ombrelloni. Anche in questi giorni, come sempre nel cuore dell’estate, l’enorme roccia è presa d’assalto. I bagnanti stretti nei pochi metri di spiaggia libera da una parte, gli ottocento ospiti del resort Santa Giusta (camere a Castiadas, spiaggia a Muravera) dall’altra. Uno spettacolo poco decoroso per una delle perle dell’Isola e – soprattutto – il rischio di danni ambientali e di una erosione sempre più marcata.

La svolta

Per questo il sindaco di Muravera Salvatore Piu ha deciso di intervenire in tre mosse: controlli serrati sin dai prossimi giorni, traslazione della concessione del Santa Giusta dalla prossima stagione e infine numero chiuso. «Lo Scoglio di Peppino - sottolinea Piu – va preservato, è l’unica soluzione al momento è il numero chiuso. Lo porterò all’attenzione del gruppo di maggioranza e assieme valuteremo il modo migliore di agire».

Un’idea per il mese di agosto il primo cittadino la ha già: «Stiamo per assumere altri quattro vigili – aggiunge – e tutti e quattro saranno mandati a Costa Rei. Se stabiliamo che di fronte allo Scoglio ci potranno essere al massimo duecento persone i vigili, una volta raggiunta quella soglia, avranno il compito di non far fermare nessun altro».

Piu, inoltre, punta a dialogare con il Santa Giusta, la Capitaneria, il sindaco di Castiadas e gli altri enti competenti per spostare la concessione del resort: «Mi auguro – conclude – che dalla prossima stagione ci sia il sì di tutte le parti per tutelare questo angolo di paradiso».

Dal Santa Giusta arriva la massima disponibilità: «Cinquanta metri più a destra o più a sinistra – spiega il direttore Giovanni Iozza – non ci cambiano nulla, ovviamente se ci spostiamo noi dovrà spostarsi anche la concessione che c’è di fianco alla nostra».

L’idea del numero chiuso non dispiace a chi lo Scoglio di Peppino lo conosce da mezzo secolo «anche se - spiega Giovanni Olivieri, bagnino dello stabilimento Bagno Chaplin - ritengo sia piuttosto complicato attuarlo. Di certo in tutto questo tempo l’ambiente ne ha risentito. Io ricordo molto bene come era lo Scoglio negli anni Ottanta, oggi col continuo transitare delle persone si sono creati dei solchi che si vedono a occhio nudo».

Cala Pira

Lo Scoglio di Peppino, se diventerà a numero chiuso, avrà la buona compagnia della spiaggia di Cala Pira, a Castiadas. Il sindaco Eugenio Murgioni – titubante sulla limitazione degli accessi a Peppino («È una zona Sic, c’è già un piano di gestione, basta attuare quello») – è invece deciso a non far entrare più di settecento persone a Cala Pira: «In autunno investiremo due milioni di euro proprio lì tra strada, parcheggi e protezione delle dune. Da parte nostra c’è la massima attenzione per preservare questo gioiello, dunque introdurremo il numero chiuso a partire dal 2024».

Cala Pira, tra l’altro, dovrebbe entrare a far parte dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara: «È un percorso che abbiamo iniziato negli anni scorsi – dice ancora Murgioni - e che sta andando avanti. Rientra nel progetto di tutela della Cala e dell’intero litorale di Castiadas».