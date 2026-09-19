Tutti sul tram con suor Nicoli La Colonia prima della Colonia  

Di suor Nicoli e suor Tambelli non si può certo dire che ebbero un ruolo marginale nella storia di Cagliari, eppure ancora poco si parla di loro. Anche per questo, e per il legame con la Colonia Dux del Poetto, alle religiose è dedicato il primo appuntamento della seconda parte dei “Seminari dell’arte della manutenzione”, la rassegna cagliaritana curata da Maria Antonietta Mongiu e Diana Zuncheddu.

Dopo la pausa estiva, domani alle 19, nella Sala Video On Line de L’Unione Sarda, a Cagliari in Viale Regina Elena al civico 14, e in diretta online, i “Seminari” riprendono con l’incontro “Sa mongia de sa colonia de Deus”, al quale partecipano Gianluca Scroccu e Luca Lecis, docenti di Storia contemporanea dell’Università di Cagliari, e suor Rita Columbano delle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli.

Proclamata beata il 3 febbraio del 2008, suor Giuseppina Nicoli contribuì, insieme con Roberto Binaghi, chirurgo e figura di riferimento della sanità cagliaritana del primo Novecento, alla fondazione della prima colonia marina della città. Superiora dell’Asilo della Marina, suor Nicoli, chiamata “sa mongia de sa colonia de Deus”, nel 1917 ottenne l’autorizzazione a gestire al Poetto una colonia di bambini provenienti dai quartieri Marina e Stampace, affetti da tubercolosi ossea, scrofolosi, rachitismo. Già prima di allora, sia pure in forme estemporanee, le suore portavano a piedi o sui carri i ragazzi da via Roma alla spiaggia. Dal 1913 lo fecero con il tram, che era stato appena attivato.

I benefici della talassoterapia e dell’elioterapia, impensabili fino a qualche decennio prima, a quel punto erano conosciuti e Suor Nicoli, figlia della Carità di San Vincenzo de Paoli, si adoperava affinché potessero goderne anche i bambini più poveri. Allestita dapprima con grandi tende del Ministero degli Interni e della Croce Rossa americana, e successivamente in padiglioni di legno, tra lo stabilimento D’Aquila e i primi casotti, la colonia fu inaugurata nel corso dell’estate del 1917, in piena Grande Guerra. I bambini arrivavano in tram intorno alle 7, ricevevano cibo e assistenza da religiose e volontarie e poi praticavano bagni e attività sulla spiaggia. Il loro numero crebbe fino a oltre cinquecento. Dal 1924 fu suor Teresa Tambelli a ereditare il ruolo che era stato di suor Nicoli, venuta a mancare nel frattempo. Qualche anno più tardi, tra il 1931 e il 1932, le Colonie estive furono assorbite dal Partito Nazionale Fascista e inserite tra le competenze della neonata Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia. Il 14 agosto 1934 il prefetto ne censiva cinque al Poetto. Tre anni più tardi, Ubaldo Badas fu incaricato di progettare una colonia in muratura che sostituisse quelle in legno. L’opera reca la firma di Enrico Pisano poiché Badas non si era laureato; neppure fu mai completata, anche se, qualche anno più tardi e fino al 1985, fu adibita a Ospedale marino conservando in qualche modo la sua originaria vocazione di luogo adibito alla cura.