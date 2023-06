Tutti su Frattesi L’Inter lo vuole ma teme le big 

Davide Frattesi. Ha un nome ed un cognome l'oggetto del desiderio del calciomercato italiano. Il centrocampista azzurro e del Sassuolo piace a mezza Serie A ed ha estimatori anche all'estero. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le voci di un suo imminente addio al club neroverde ma alla fine è sempre sfumato tutto. Al momento il giocatore sembra a un passo dall'Inter che ha deciso di puntare su di lui in vista della prossima stagione. Ma il timore in casa nerazzurra è che all'ultimo minuto possa inserirsi una big. Juventus e Roma sono alla porta ma la richiesta di 35 milioni non sembra nelle loro disponibilità attuali. Ieri è stato anche il giorno della presentazione di Rudi Garcia al Napoli: l'allenatore francese, ex della Roma, accetta la sfida Champions rilanciata dal presidente De Laurentiis ma incassa la "blindatura" di Osimehn. Trattativa avanzata, quasi chiusa, invece a Frosinone dove Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore dei laziali.

Da tutti i campi

Poche spese folli, panchine più lunghe per sfruttare il maggior numero di sostituzioni e, soprattutto, occhio ai bilanci sono infatti le coordinate di questo calciomercato. Al momento, complici i prossimi impegni in Champions, le squadre più attive quindi sono le prime della classifica dell'ultimo anno. Il Napoli va alla ricerca di un vice-Osimehn e di un sostituto per Kim, dato in partenza verso il Bayern. L'Inter potrebbe dover sostituire in porta Onana, che piace in Premier League, con Vicario dell'Empoli. La Lazio sta provando a puntellare la squadra sulla base delle richiesta di mister Sarri e sta dragando il mercato dei parametri zero. Milan e Juventus appaiono leggermente ridimensionate nelle ambizioni e, prima di acquistare, devono sfoltire le proprie rose. Soprattutto in casa bianconera tiene banco il caso Rabiot che potrebbe lasciare l'Italia. La Roma è il solito rebus ma intanto oggi la società ha prolungato il contratto di Cristante. La Fiorentina deve risolvere la grana Amrabat: il marocchino vuole lasciare l'Italia ma, al momento, nessun club è pronto a versare i 30 milioni che i viola chiedono per il cartellino. L'Atalanta riparte da Gasperini e dai talenti provenienti dalla sue giovanili e si tiene stretto Hojlund. Il Torino punta chiaramente ad allestire una squadra per qualificarsi alle competizioni europee e vorrebbe portare in granata il cagliaritano Bellanova, ora in prestito all'Inter.

