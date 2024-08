Tutti sott’acqua a lodare Gesù 

Tra fede, barche, immersioni: in un’altra giornata particolarmente torrida, Torre delle Stelle ha ospitato ieri per la 23ª volta la Festa del “Cristo dei subacquei” con la messa celebrata a Genn’e Mari, dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi e dal parroco di Solanas e Torre delle Stelle, don Diego Zanda, egli stesso provetto subacqueo. E in mezzo alla festa, alla processione a mare e le immersioni ai piedi del Cristo dei sub, due sommozzatori del Club sub Sinnai, Antonello Fulghesu e la moglie Ignazia Scalas, residenti ad Assemini, hanno celebrato sott’acqua il 40° anniversario di matrimonio accompagnati dai sub e sommozzatori che si sono immersi con loro per pregare. Sulla sabbia, a sette metri di profondità, sono stati sistemati un tavolino e una conchiglia che custodiva le fedi che marito e moglie si sono poi scambiati alla presenza della sindaca sub di Sinnai Barbara Pusceddu e da una delegata del sindaco di Assemini, la consigliera sub Luisa Atzeni. Per loro, gli auguri e gli applausi dei presenti. Poi il ritorno in superficie, le foto ricordo in spiaggia e tanta curiosità anche per la gioia dei turisti e villeggianti che hanno così potuto assistere all’insolito spettacolo.

Ventitré anni fa i sub di Sinnai posero sul fondale di Genn'e Mari la statua del Cristo a protezione delle gente del mare. Da allora, ogni anno, l'appuntamento col Cristo si è rinnova puntualmente in un clima di forte, intensa commozione. Come ieri mattina alla presenza anche dell'arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi.

La festa è iniziata con la celebrazione della messa, cui è seguita la processione in barca dalla spiaggia, fino alla statua sommersa dove don Zanda e gli altri sub si sono calati sino al Cristo con la preghiera e tanta, tantissima commozione.

Il Cristo dei subacquei, statua in trachite sarda, alta due metri e mezzo e pesante tre tonnellate, è stata scolpita 23 anni fa dall'istruttore sommozzatore Franco Congiu. Fu posata a oltre sette metri di profondità, sul fondale marino dal Club sub Sinnai, a protezione di quanti vivono il mare. Da alloro lo stesso Sub Sinnai propone la grande festa di mezza estate.

Ieri, hanno partecipato alla manifestazione anche i sommozzatori di Sinnai, dei carabinieri della Guardia di Finanza, della Guardia costiera, della Polizia e della Forestale. (ant. ser.)

