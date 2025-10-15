VaiOnline
Bruxelles.
16 ottobre 2025 alle 00:13

«Tutti sostengano Kiev, no agli scrocconi» 

Bruxelles. Da settimane alla Nato molti alleati rumoreggiano, insoddisfatti per l'insufficiente «condivisione del peso» quando si tratta di aiutare militarmente l'Ucraina. Nordici, Baltici, Polonia, Germania, Olanda. Ad aprire il portafoglio sono sempre i soliti noti. E lo si è visto anche quando il segretario generale Mark Rutte ha lanciato, a luglio, l'iniziativa Purl (Prioritised Ukraine Requirements List) per acquistare in via prioritaria le armi dagli Usa.

Le rimostranze sono arrivate all'orecchio del segretario di Stato della Guerra Pete Hegseth e la reazione, dal cuore brussellese dell'Alleanza, è stata energica: «Purl è un meccanismo fondamentale per raggiungere la pace in Ucraina e tutti i Paesi seduti a questo tavolo devono contribuire, senza scrocconi». Secondo il capo del Pentagono, d'altra parte, contribuire a Purl è un modo come un altro per confermare l'impegno preso all'Aja a portare le spese per la difesa al 5%. «Abbiamo concordato d'intensificare ulteriormente il rafforzamento della nostra capacità di agire sugli impegni assunti per investire maggiormente nella difesa», ha dichiarato Rutte. Le parole di Hegseth devono comunque aver fatto miracoli perché, se all'inizio della ministeriale Nato si contavano solo sei alleati tra i contributori di Purl, alla fine della giornata, stando a Rutte, il numero era salito a 16. E ci sono numeri ancora da calcolare e capitali da individuare, al di là di altri soliti noti come Finlandia, Estonia e Germania. Gran Bretagna, Francia, Italia e Spagna al momento sono non pervenuti.

