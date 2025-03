Tutti pronti per tornare alle urne 

Ormai è deciso, Monastir andrà al voto anticipato: è la decisione più giusta sia secondo l’ormai ex sindaca Luisa Murru che per gli assessori che hanno lavorato fino all’ultimo al suo fianco. «La fine anticipata di una consiliatura – dichiara l’assessore Paolo Spiga – è sempre una sconfitta per tutti ma in questo caso è un atto di responsabilità. Ora è il momento di lasciare spazio a nuove forze che in più occasioni hanno fatto sentire la propria voce nel proporre idee e soluzioni per il paese».

Maggioranza spaccata

Le profonde spaccature interne al gruppo avevano ormai reso difficile amministrare. «La crisi interna – spiega la vicesindaca Roberta Montis – ha logorato i rapporti interpersonali e influito negativamente sull’attività amministrativa: non c’erano più le condizioni per lavorare con serenità e governare efficacemente il paese». Nei 20 giorni di consultazioni sono state valutate tutte le possibilità. Poi la decisione di fare un passo indietro. «Sarebbe stato poco opportuno e poco responsabile proseguire in modo approssimativo e non come ci eravamo prefissati», sostiene l’assessore Simone Piras: «Lasciamo il paese nelle condizioni ideali per chi subentrerà: un bilancio attivo, una macchina amministrativa perfettamente funzionante e grandi possibilità di sviluppo».

«Non era colpa nostra»

Anche per l’ex vicesindaco Gianluca Lampis, cui la sindaca ritirò le deleghe un mese fa, «la scelta fatta è giusta per il paese» ma, aggiunge, «la trovo incoerente con quanto dichiarato in Consiglio dove si è cercato di far ricadere le colpe della crisi sul sottoscritto e sull'ex assessore Cabras. Una volta eliminato questo “problema” che, a detta del sindaco, causava malumori nel gruppo e rallentava i lavori dell'amministrazione, mi sarei aspettato il ritiro delle dimissioni vista anche la larga maggioranza a suo favore in Consiglio. Purtroppo, senza passione e dedizione, i numeri non bastano: è questo il vero motivo della crisi che ha portato alle dimissioni».

Per Giovanni Battista Cabras, l’altro esponente della Giunta silurato, per Murru questa sarebbe stata l’occasione per dimostrare di avere un gruppo forte e coeso: «La sua – attacca – è una scelta inspiegabile: avrebbe potuto tentare di dimostrare che il problema eravamo io e Lampis, invece ha cercato di infangare la realtà dei fatti senza mai fare un mea culpa e senza mai mettere in discussione l'operato di qualche altro membro della maggioranza».

Candidarsi o no?

Candidarsi ora non sarebbe tra le priorità né di Lampis né degli assessori, mentre Cabras non nega la possibilità di scendere di nuovo in campo: «Mi prendo un po’ di tempo per pensarci», dice l’ex assessore. «Parecchi concittadini – confida – spingono affinché mi rimetta in gioco, anche nelle vesti di primo cittadino ma al momento ho bisogno di staccare la spina: la delusione è tanta. Mi hanno fatto del male umanamente e su questo non posso rimanere indifferente».

RIPRODUZIONE RISERVATA