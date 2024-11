Tutti presenti a 48 ore dal Verona  

Gruppo al completo in vista della partita col Verona che, venerdì alle 20.45, aprirà la 14ª giornata di Serie A. Oggi – antivigilia – Davide Nicola ha previsto un allenamento di mattina, prima della rifinitura in programma domani. Ieri, nel pomeriggio, lavoro con la palla e tecnico con sviluppi di gioco e una serie di conclusione a rete. I gruppi che si erano allenati separati lunedì, nella seduta di ripresa e divisi in base al minutaggio avuto contro il Genoa, ieri erano di nuovo assieme. A livello disciplinare nessuna novità di rilievo dal giudice sportivo: Viola domenica al Ferraris ha collezionato la prima ammonizione (in occasione dell’intervento inizialmente considerato da rosso e poi corretto in giallo), Marin la terza che significa che alla prossima andrà in diffida (non ci sono giocatori a rischio).

I biglietti

Procede la vendita dei tagliandi per lo scontro di dopodomani, il rientro alla Domus a tre settimane dal 3-3 col Milan. Fra abbonamenti e biglietti venduti, sono 15.500 circa le presenze garantite allo stadio. Come prezzi 60 euro per i Distinti, 90 euro per la Tribuna Blu e 120 per quella Rossa (ridotto per donne, Over 65 e Under 18 rispettivamente a 40, 60 e 80 euro).

