Tutti pazzi per Palestra E sabato c’è la sua Atalanta 

L’entusiasmo è contagioso tra i tifosi del Cagliari dopo la vittoria sulla Roma. Ora il mirino si sposta verso Bergamo per la gara con l’Atalanta in programma sabato sera. Sotto i riflettori inevitabilmente Marco Palestra, protagonista anche domenica alla Domus e, tra l’altro, ancora di proprietà del club bergamasco. Voglia d’impresa anche contro la Dea. Lo stesso presidente Tommaso Giulini alza l’asticella. Tra i social, intanto, continua a tenere banco il caso Folorunsho-Hermoso.
