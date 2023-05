Tutti pazzi per Massimiliano Caiazzo  «Carmine Di Salvo, sei il nostro mito!» 

I primi adolescenti hanno sfidato il caldo di piazza Roma e iniziato a far capolino già dalle 12.30 al Cineteatro Centrale. Come generi di sussistenza, un toast e un bottiglietta d’acqua «Non potevamo rischiare di non incontrarlo: è il nostro idolo». Un mantra ripetuto, con poche variazioni sul tema, da almeno 300 trasognanti ragazzini (più ragazzine, per la verità) in preda a un delirio nazionale per Massimiliano Caiazzo, l’attore napoletano cui la serie fenomeno “Mare Fuori”, in cui interpretava Carmine Di Salvo (rampollo di una famiglia camorrista da cui però si affranca) sta donando una celebrità crescente. Il tributo che alimenta la fama gliel’ha largamente concesso ieri anche Carbonia, dove l’attore era l’ospite d’onore, con la giovanissima attrice Dominique Donnarumma, della giornata conclusiva del “Carbonia Film Festival” con il film di Nicola Prosatore “Piano, piano”.

I fatidici pass

Solo trecento gli accrediti (gratuiti) concessi a teatro, per accaparrarsi i quali un esercito di under 15 (molti con papà e mamma in assetto di sorveglianti) ha iniziato a ingrossare la fila d’attesa tre ora prima dell’apertura del botteghino. Per prendersi il sicuro, come nella migliore tradizione dei concerti “monstre”, qualcuno ha sfidato da pranzo i riflessi bollenti del granito di piazza Roma. Come Beatrice Murru (15 anni) e Sara Tidu (14 anni), di Carbonia, a presidio del fortino già dalle 12.30. Poi, dalle 16.30, il boom: la coda dal teatro al Municipio. Con presenze anche da Cagliari, come Ilaria Asuni, 17: «Mi sono innamorato di lui già dalla prima serie, sono arrivata con le mie amiche dal pomeriggio». Alle 20.30 in tanti hanno dovuto rinunciare all’accredito e c’è chi ne ha fatto una disperazione, come Rebecca Piras, 16 anni di Sant’Antioco: «Sono arrivata a Carbonia troppo tardi, peccato perché lui è bello e bravo». Altri ragazzi, per non rimanere ore in piedi, hanno atteso in auto con i genitori, monitorando i movimenti dei passanti in piazza Roma sino a quando a una certa ora non hanno compreso che occorreva conquistare le posizioni. Poi il bagno di folla anche all’interno del Teatro Centrale, secondo una liturgia che prevedeva un tripudio di applausi e di foto rubate con il cellulare.

Il cuore di Napoli

Per Massimiliano Caiazzo idolo dei teenagers (che ha al suo attivo, oltre alle tre stagioni di “Mare Fuori”, anche scuole di recitazione e vari cortometraggi), la devozione rasenta (ma ovviamente non la raggiunge) quella che i partenopei nutrono per Diego Armando Maradona. E per il Napoli neo campione d’Italia. I riferimenti non sono puramente casuali, il calcio c’entra sempre. Perché “Piano, piano”, il lungometraggio di Prosatore è proprio ambientato nella Napoli del 1987 che col Pibe de Oro si cucì addosso il primo tricolore in un terremoto emotivo fatto di attesa, palpitazione, voglia di riscatto e infine gioia. Sentimenti perfettamente identici a quelli che da quattro giorni si ritorna a vivere nel capoluogo campano. E siccome le prime riprese del film sono iniziate nel 2022, “Piano, piano” è stato quasi profetico. E Massimiliano Caiazzo, uno dei sacerdoti di questa profezia.