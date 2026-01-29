Tutti pazzi per l’Arena cross di Monte Uda 

I saliscendi dell’Arena cross di Monte Uda, a Gonnesa, sono una delle mete preferite dei piloti internazionali che d’inverno scelgono la Sardegna per continuare ad allenarsi e mettere a punto le nuove moto in vista dei campionati ufficiali. In queste settimane anche l’impianto gonnesino ha accolto numerosi piloti di caratura internazionale. «Ci gratifica da un punto di vista sportivo, visto che l’Arena Cross viene scelta per gli allenamenti e per provare le moto – dice Ignazio Cerniglia, presidente del motoclub Mcm Gonnesa – ed ha anche un rivolto di promozione del nostro territorio visto che i piloti, dopo gli impegni sportivi, hanno anche la possibilità di conoscere le nostre località». Tra le presenze recenti nel circuito di Monte Uda ci sono Calvin Vlaanderen (Sud Africa- Olanda), lo sloveno Tim Gajser che ha vinto cinque titoli mondiali Mx1 e Mx2, Simon Langenfelder, campione mondiale in carica in Mx2, e Lotte Vadrunen, campionessa mondiale femminile 2025.

La costruzione dell’impianto è iniziata nel 1976, grazie ad alcuni appassionati di moto tra cui Chicco Casti, uno degli animatori storici del motoclub gonnesino, e ancora oggi l’Arena Cross ospita eventi e tappe dei diversi campionati.

