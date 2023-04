Tutti pazzi per la Vespa 

A Calasetta è nato un club dedicato alla Vespa. La grande passione per la moto anni 50 si è concretizzata nella costituzione di una associazione sportiva denominata “Vespa Club Calasetta”. Oltre al proselitismo nei comuni vicini per far aderire tutti gli appassionati, l’associazione si è posta come obiettivo l’organizzazione di un raduno da svolgersi proprio nella località turistica dell’arcipelago sulcitano.

Alla prima riunione è stato eletto il consiglio direttivo che è composto da Alberto Atzori, presidente, Mariano Mercenaro, vice presidente, Cristiano Mercenaro noto Kicco, segretario e addetto stampa. Fanno parte della compagine con il ruolo di consiglieri, Nazario Fisanotti, Alessio Sulas, Giuseppe Salidu e Marcello Matta.

Il consiglio direttivo è già al lavoro per pianificare l'attività dell’associazione. «In particolare, il tesseramento procede oltre le più rosee aspettative. Siamo molto soddisfatti - dice Kicco Mercenaro - a breve, il "Vespa club Calasetta" sarà presente nei comuni vicini per farsi conoscere e raccogliere eventuali nuovi soci». Intanto, le adesioni aumentano. (s. g.)

