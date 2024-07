Tutti pazzi per la torre di Carcangiolas 

Sarà anche in condizioni critiche, in balia delle onde e senza alcuna protezione, ma la torre di Carcangiolas, nel tratto quartese del Poetto, anche questa estate si conferma una delle attrazioni della spiaggia.

Dopo il boom di visitatori in occasione di Monumenti aperti lo scorso maggio, la fortificazione militare continua a affascinare i turisti e gli altri frequentatori della spiaggia che si fermano, scattano foto e cercano anche di avvicinarsi per osservare da vicino quel che rimane. Simbolo di questo tratto di costa, era caduta spaccandosi in tre parti una trentina di anni fa. Poi piano piano ha continuato a perdere pezzi, fino a oggi quando ormai si intravedono soltanto le feritoie.

Nel corso dei secoli la torre di Carcangiolas è sempre stato uno dei capisaldi della difesa costiera. Le prime notizie risalgono alla fine del Cinquecento quando il re spagnolo Filippo II istituì la Reale amministrazione delle torri (105 in tutta l’Isola) con il compito di mantenerle, rifornirle di armi e arruolare il personale di guardia. Durante l’ultimo conflitto bellico, la Torre del Poetto fu rimaneggiata per sistemarci un presidio contro un eventuale sbarco degli Alleati.

