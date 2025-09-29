Tutti pazzi per la scuola civica di musica 

Manca all’appello da almeno venti anni ma i numeri dicono che il suo ritorno si preannuncia un successo. La scuola civica di musica ha già registrato 400 iscritti. Un numero impressionante per un servizio che era stato interrotto molto tempo fa e che ora, approfittando di un bando regionale, la Giunta Morittu è riuscito a ricreare. La scuola civica di musica è aperta ad ogni cittadino di ogni età e propone anche corsi base di teoria per i bambini delle elementari. In attesa di accogliere qualche altra iscrizione dell’ultimo istante, gli aspiranti musicisti sono già 400: 250 si sono iscritti ai corsi individuali e 150 ai corsi di propedeutica riservati agli scolari delle classi quarte e quinte elementari. «Un riscontro straordinario - testimonia l’assessora alla Scuola Antonietta Melas – che va anche oltre le aspettative: i numeri peraltro restituiscono la dimensione della passione per la musica che la città nutre e si può dire che è valsa la pena attendere il tempo che si è rivelato necessario per ricostituire questo servizio». Durante l’estate alcune iniziative musicali connesse alla scuola civica e organizzate dai dirigenti, hanno senza dubbio incentivato anche i più titubanti. Sul piano organizzativo la civica di musica terrà le lezioni (è previsto l’apprendimento, oltre che del canto e della teoria, di quasi tutti gli strumenti noti), nella sede della Don Milani di via Dalmazia. Saranno di sera. A tenere le redini della civica musicale sarà il coordinatore Bruno Camera, che a breve sarà affiancato da un direttore artistico reclutato tramite bando assieme ad altri 10-15 docenti: «Circa 400 iscritti – commenta – rappresentano un primato fra le civiche di nuova istituzione: la popolazione di Carbonia ha risposto con entusiasmo alla rinascita di una realtà che vuole essere il più possibile inclusiva, offrendo corsi per tutti i gusti e tutte le età, segno di un’avventura musicale che sta iniziando e in cui tutti i docenti e allievi vogliono tuffarsi con entusiasmo». È realistico che le attività decollino nella seconda metà di novembre. È tutto legato a un bando di cofinanziamento per le civiche di musica che di norma la Regione indice sempre verso le metà di ottobre di ogni anno. Al momento non ci sono indicazioni tali da ritenere che questa data subisca variazioni.

