Tutti pazzi per la notte bianca 

«Ho sempre avuto fiducia nelle potenzialità di Arbus, paese di mare, montagna e collina. Ho fatto bene a crederci: la dimostrazione è nel successo della notte bianca, siamo andati al di là di ogni più positiva immaginazione». Questo il commento di Fabio Uccheddu, presidente del neonato centro commerciale, che analizza il bilancio economico dell’iniziativa, inserita nel cartellone degli eventi di Natale. «Solidarietà, condivisione, affari per tutti, cosa che di questi tempi non è da poco, un segno di vitalità e un messaggio: passato e presente per vincere sempre», è l’entusiasmo del presidente della neo Consulta giovanile, Mattia Scano, 22 anni.

L’evento

Nonostante il freddo pungente, in migliaia si sono riversati nelle vie Repubblica e Libertà, chiuse al traffico. C’era tutta Arbus e c’era una folla di acquirenti, semplici visitatori, curiosi, giunti dal Medio Campidano e dalla Provincia di Oristano. «A distanza di qualche giorno – racconta Uccheddu – il nostro debutto in pubblico segna un più nel settore economico-commerciale. Gli affari, contro ogni previsione, li hanno fatti non solo i bar ma anche i negozi in genere. Stiamo ricevendo richieste di adesione al nostro progetto, inserito già nel registro della Regione. Una partenza col botto che è anche un invito a proseguire e a fare sempre meglio». Debutto con lode per i giovani della Consulta giovanile. «Aperitivi con i vini delle nostre cantine – dice Scano – nello stand che abbiamo allestito in un angolo del paese. Una festa, inaspettata, tanti ospiti e giovani che hanno espresso il desiderio di far parte del gruppo, siamo arrivati a 40 iscritti in un mese». E ieri i ragazzi si sono presentati ufficialmente in Consiglio comunale. Soddisfatti e un po’ emozionati hanno ricordato il successo della notte bianca.

Gli affari

Data la crisi, lo shopping sotto le stelle è stato un ottimo risultato. «Per chi come me – dice Pietro Frau – ha il bar fuori dalle strade in festa, vincente è stata l’idea di fare coppia con i negozi del centro, all’esterno tavolini per assaggini salati, dolci e bevande«. Così per Laura Altea: «Sono stata ospitata da colleghi baristi, fuori si vendeva roba da mangiare e dentro le bevande». Il gioielliere Mirko Atzeni è uno degli ospitanti: «Insieme abbiamo attirato le famiglie animando la fiaba Frozen – il regno di ghiaccio. Centinaia di bambini sono impazziti per una foto con i loro amici. Fuori panini e bevande, dentro l’acquisto di gioielli in pacchi regalo». Contenta Danila Melis con le sue ceramiche artistiche: «Un segnale positivo, una grande festa, è proprio vero, l’unione fa la forza».

Il Comune

«Una grande notte civile – dice felice il sindaco Paolo Salis – senza precedenti. Un momento di svago che ha unito tutti: volontari, sportivi, commercianti, studenti, cittadini di tutte le età. Abbiamo colto la voglia di costruire qualcosa insieme. Grazie a tutti».

