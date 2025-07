Tutti pazzi per la Lamborghini della polizia  

Il “bis” concesso da polizia di Stato e vigili del fuoco è andato ancora meglio della “prima”, una decina di giorni fa. Molti cagliaritani ieri sera hanno visitato gli spazi allestiti dai due corpi dello Stato nell’ambito del cartellone di attrazioni allestito dal Comune per rivitalizzare piazza del Carmine nelle sere d’estate. Il progetto, che ha come primo obiettivo allontanare spacciatori di droga e perdigiorno dalla centralissima piazza per restituirla alle famiglie, sta centrando l’obiettivo.

Ieri l’attrattiva che funzionava di più era una Lamborghini con i colori e le insegne della polizia. Sequestrata tempo addietro a un criminale, che l’aveva acquistata con i proventi delle attività illecite, la Lamborghini è stata poi confiscata e infine è entrata a far parte del parco auto della polizia di Stato. Ieri è stata esposta nella centralissima piazza cagliaritana, assieme agli altri mezzi della Questura e a quelli del Vigili del fuoco

Nella stessa piazza era presente anche quella che nel gergo dei vigili del fuoco si chiama “partenza”, cioè una squadra dotata dei mezzi per domare gli incendi. Adulti e bambini si sono appassionati nel vedere le dotazioni dei due corpi dello Stato e nel sentire i racconti dei poliziotti (erano presenti tutte le articolazioni della Questura e le specialità) e dei pompieri. C’era anche un banco per le richieste di arruolamento, per chi lo desiderava.

