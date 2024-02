Tutti pazzi per il tiro con l’arco 

Non avrà il seguito del calcio, ma nel Sulcis, in tanti si stanno avvicinando al tiro con l’arco. Il merito è delle società come L’Arco club San Giovanni Suergiu, nata nel 2021 che conta una cinquantina di iscritti da tutto il territorio. Lo sottolinea Vannuccio Serafini, istruttore e vicepresidente: «Siamo una società giovane – spiega - il nostro sport, è poco conosciuto, ma grazie all’impegno in tanti si stanno avvicinando e abbiamo la possibilità di usufruire della palestra comunale di via Mascagni». Marco Zusa, assessore comunale allo Sport, aggiunge che «Da sette anni ci impegnamo per cercare di dare più opportunità ai cittadini di San Giovanni che vogliono fare sport. L’Arco Club dimostra che c’è tanta voglia di divertirsi in modo sano. Gli iscritti stanno aumentando, i risultati sono di rilievo nazionale e i tesserati vanno dai bambini ai pensionati».

Nei giorni scorsi gli atleti dell’Arco club hanno vinto il titolo regionale a Usini nella specialità “Arco Nudo, portando a casa 6 ori, 3 argenti e 1 bronzo. (f. m.)

